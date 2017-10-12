США выходят из состава ЮНЕСКО
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — США выйдут из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), передает ТАСС.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — США выйдут из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), передает ТАСС.
Как подчеркивается в распространенном в четверг заявлении начальника
«12 октября 2017 года Госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и о намерении создать постоянную миссию наблюдателей в ЮНЕСКО», — говорится в заявлении. Науэрт отметила, что «это решение далось нелегко», оно «отражает обеспокоенность США ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения фундаментальных реформ в этой организации и сохраняющейся в ЮНЕСКО антиизраильской предвзятостью».
США при этом обозначили свое желание продолжать взаимодействие с ЮНЕСКО «в качестве
Науэрт также уточнила, что в соответствии с уставом ЮНЕСКО решение о «выходе США вступить в силу 31 декабря 2018 года». «До этого времени Соединенные Штаты будут оставаться полноправным членом ЮНЕСКО», — резюмировала представитель Госдепартамента.