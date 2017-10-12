США выходят из состава ЮНЕСКО

Как подчеркивается в распространенном в четверг заявлении начальника пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.

«12 октября 2017 года Госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и о намерении создать постоянную миссию наблюдателей в ЮНЕСКО», — говорится в заявлении. Науэрт отметила, что «это решение далось нелегко», оно «отражает обеспокоенность США ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения фундаментальных реформ в этой организации и сохраняющейся в ЮНЕСКО антиизраильской предвзятостью».

США при этом обозначили свое желание продолжать взаимодействие с ЮНЕСКО «в качестве страны-наблюдателя, не являясь членом «этой международной структуры». Вашингтон намерен участвовать в выполнении ЮНЕСКО ряда ее функций, включая охрану всемирного культурного наследия, защиту свободы прессы, содействие научному сотрудничеству и образовательному процессу.