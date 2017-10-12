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18:49 (мск), источник: Kazinform

США выходят из состава ЮНЕСКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — США выйдут из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), передает ТАСС.

Как подчеркивается в распространенном в четверг заявлении начальника пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.

«12 октября 2017 года Госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и о намерении создать постоянную миссию наблюдателей в ЮНЕСКО», — говорится в заявлении. Науэрт отметила, что «это решение далось нелегко», оно «отражает обеспокоенность США ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения фундаментальных реформ в этой организации и сохраняющейся в ЮНЕСКО антиизраильской предвзятостью».

США при этом обозначили свое желание продолжать взаимодействие с ЮНЕСКО «в качестве страны-наблюдателя, не являясь членом «этой международной структуры». Вашингтон намерен участвовать в выполнении ЮНЕСКО ряда ее функций, включая охрану всемирного культурного наследия, защиту свободы прессы, содействие научному сотрудничеству и образовательному процессу.

Науэрт также уточнила, что в соответствии с уставом ЮНЕСКО решение о «выходе США вступить в силу 31 декабря 2018 года». «До этого времени Соединенные Штаты будут оставаться полноправным членом ЮНЕСКО», — резюмировала представитель Госдепартамента.

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