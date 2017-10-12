Назарбаев рассказал об итогах переговоров в Сочи

Источник: Tengrinews

Выступая перед журналистами, Глава государства подвел итоги проведенных переговоров в рамках заседания глав государств СНГ и ВЕЭС.

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«Было намечено много планов дальнейших работ. Определили перспективные направления по вопросу цифровизации наших стран. Была достигнута договоренность между Казахстаном, Россией и Беларусью о проведении совместных работ в этой сфере», — сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что в следующем году в Казахстане запланирована встреча по вопросам цифровизации.

Кроме этого, Глава государства рассказал о результатах встречи с германскими бизнесменами, в ходе которой были достигнуты договоренности по наращиванию казахстанско-германских отношений в различных секторах экономики. Также Президент Казахстана подчеркнул важность проведенной встречи с Владимиром Путиным.

«Отношения между Россией и Казахстаном находятся на самом высоком уровне. Была достигнута договоренность о совместной реализации программы на Байконуре. Кроме этого, планируется провести нефтепровод в Узбекистан. Для этого необходимо провести соответствующую работу», — сказал Нурсултан Назарбаев.