Назарбаев рассказал об итогах переговоров в Сочи
Нурсултан Назарбаев провел брифинг для представителей средств массовой информации по итогам рабочего визита в Россию, сообщает
Нурсултан Назарбаев провел брифинг для представителей средств массовой информации по итогам рабочего визита в Россию, сообщает
Выступая перед журналистами, Глава государства подвел итоги проведенных переговоров в рамках заседания глав государств СНГ и ВЕЭС.
«Было намечено много планов дальнейших работ. Определили перспективные направления по вопросу цифровизации наших стран. Была достигнута договоренность между Казахстаном, Россией и Беларусью о проведении совместных работ в этой сфере», — сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев отметил, что в следующем году в Казахстане запланирована встреча по вопросам цифровизации.
Кроме этого, Глава государства рассказал о результатах встречи с германскими бизнесменами, в ходе которой были достигнуты договоренности по наращиванию
«Отношения между Россией и Казахстаном находятся на самом высоком уровне. Была достигнута договоренность о совместной реализации программы на Байконуре. Кроме этого, планируется провести нефтепровод в Узбекистан. Для этого необходимо провести соответствующую работу», — сказал Нурсултан Назарбаев.
Глава государства отметил, что в ходе переговоров также был обсужден вопрос дальнейшего использования