Северная Корея признала Крым российским

«Республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам», — отмечается в посте.

В посольстве добавили, что Пхеньян официально обозначил свою позицию по этому вопросу при голосовании в ООН.