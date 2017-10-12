Президент Узбекистана принял Специального докладчика ООН

Источник: Uzdaily.uz

Глава Узбекистана с удовлетворением отметил укрепляющееся конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество Республики Узбекистан с ООН, ее структурами и институтами.

Читайте также Казахстан поможет поставлять нефть для НПЗ в Узбекистане

Специальный докладчик ООН высоко оценил проводимый в Узбекистане новый этап преобразований и реформ по развитию гражданского общества, обеспечению толерантности и религиозной свободы, защите прав верующих и недопущению их дискриминации, сообщает пресс-служба Президента Узбекистана.

Он особо отметил актуальность и своевременность инициатив Президента Узбекистана, озвученных на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В частности, им полностью поддержаны предложение о принятии специальной резолюции «Просвещение и религиозная толерантность», а также создание Международного исследовательского центра имени Имама Бухари в Самарканде и Центра исламской цивилизации в Ташкенте.