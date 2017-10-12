Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Польша ответила на слова России о "тихой" переброске танков США
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
В моду вошли шарфы-пуховики (фото)
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Побеседовали "на ногах": демарш Лукашенко перед Путиным - СМИ
В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с РФ
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Смерть перед шоу: экс-муж Распутиной скончался - СМИ
Белла Хадид показалась в платье без белья - СМИ
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
В моду вошли шарфы-пуховики (фото)
Яковлева рассказала об отношениях с сыном-неформалом и его женой
СМИ: беременная Ковальчук поделилась фото с мужем
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
10Учителя при власти
12 октября, источник: Uzdaily.uz

Президент Узбекистана принял Специального докладчика ООН

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 октября принял Специального докладчика Совета Организации Объединенных Наций по правам человека по вопросу о свободе религии и убеждений Ахмеда Шахида.

Источник: Uzdaily.uz

Глава Узбекистана с удовлетворением отметил укрепляющееся конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество Республики Узбекистан с ООН, ее структурами и институтами.

Читайте также
Казахстан поможет поставлять нефть для НПЗ в Узбекистане

Специальный докладчик ООН высоко оценил проводимый в Узбекистане новый этап преобразований и реформ по развитию гражданского общества, обеспечению толерантности и религиозной свободы, защите прав верующих и недопущению их дискриминации, сообщает пресс-служба Президента Узбекистана.

Он особо отметил актуальность и своевременность инициатив Президента Узбекистана, озвученных на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В частности, им полностью поддержаны предложение о принятии специальной резолюции «Просвещение и религиозная толерантность», а также создание Международного исследовательского центра имени Имама Бухари в Самарканде и Центра исламской цивилизации в Ташкенте.

Стороны обсудили вопросы совершенствования законодательства о свободе совести и религиозных организациях, принятия скоординированных мер и проведения совместных мероприятий в сфере религии и межнациональных отношений.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Мирзиёев примет участие в заседание Совета глав государств-участников СНГ
Правительство намерено либерализовать внешнюю торговлю
США выходят из ЮНЕСКО
Северная Корея признала Крым российским
СМИ рассказали о гостайне в деле сотрудников Роскомнадзора
Квартирный вопрос: чем на самом деле владеет Алексей Улюкаев
«Роскосмос» сменил главу Центра подготовки космонавтов
Трамп подписал указ, который сворачивает Obamacare
Финансирование медицинской помощи вырастет в 2018 году
Спорт
Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу Определились 23 из 32 участников турнира
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
Кредиты на деревянные дома станут гораздо дешевле
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь