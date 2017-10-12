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12 октября, источник: Sputnik.md

Додон выступил против изменения названия госязыка в конституции

Наш родной государственный язык — это молдавский: так было, есть и будет, — заявил в ответ на инициативу депутатов от ЛДПМ изменить название языка страны Игорь Додон.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. В пятницу президент Молдовы Игорь Додон заявил РИА Новости, что намерен блокировать инициативу об изменении в конституции названия государственного языка с «молдавского» на «румынский».

Ранее фракция Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) предложила поправку к конституции, предусматривающую изменение названия государственного языка с «молдавского» на «румынский».

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По словам председателя фракции Тудора Делиу, под проектом поставили подписи 34 депутата. Чтобы парламент перешел к обсуждению инициативы по изменению конституции, необходимо получить положительное заключение Конституционного суда (КС), принятое не менее чем четырьмя из шести судей.

При этом поправка вступит в силу, если за нее проголосуют как минимум 67 депутатов в 101-местном парламенте.

«Не исключено, что запустят процедуру. Социалисты и президент категорически ее не поддержат. Я буду блокировать инициативу об изменении названия государственного языка», — отметил Додон.

Он пояснил, что по процедуре у Конституционного суда есть шесть месяцев, чтобы высказаться по этому вопросу, а затем проект переходит в парламент.

«Надеюсь, в парламенте 67 голосов не наберется. А если проголосуют, я не промульгирую (не подпишу — ред.). Наш родной государственный язык — это молдавский. Так было, есть и будет», — подчеркнул Додон.

В 2013 году КС Молдовы принял решение, что государственным языком в стране является румынский. Основанием для такого решения стал вывод Конституционного суда о том, что текст Декларации о независимости Республики Молдова, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны, где указан молдавский. Споры вокруг этой темы продолжаются до сих пор. Однако, по данным переписи населения Молдовы в 2014 году, 52,7% населения страны утверждают, что говорят на молдавском языке, а 23,2% — на румынском.

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