Додон выступил против изменения названия госязыка в конституции

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. В пятницу президент Молдовы Игорь Додон заявил РИА Новости, что намерен блокировать инициативу об изменении в конституции названия государственного языка с «молдавского» на «румынский».

Ранее фракция Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) предложила поправку к конституции, предусматривающую изменение названия государственного языка с «молдавского» на «румынский».

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По словам председателя фракции Тудора Делиу, под проектом поставили подписи 34 депутата. Чтобы парламент перешел к обсуждению инициативы по изменению конституции, необходимо получить положительное заключение Конституционного суда (КС), принятое не менее чем четырьмя из шести судей.

При этом поправка вступит в силу, если за нее проголосуют как минимум 67 депутатов в 101-местном парламенте.

«Не исключено, что запустят процедуру. Социалисты и президент категорически ее не поддержат. Я буду блокировать инициативу об изменении названия государственного языка», — отметил Додон.

Он пояснил, что по процедуре у Конституционного суда есть шесть месяцев, чтобы высказаться по этому вопросу, а затем проект переходит в парламент.

«Надеюсь, в парламенте 67 голосов не наберется. А если проголосуют, я не промульгирую (не подпишу — ред.). Наш родной государственный язык — это молдавский. Так было, есть и будет», — подчеркнул Додон.