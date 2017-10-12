Посол Израиля призвал вслед за США выйти из ЮНЕСКО

Американские власти объявили в четверг о решении с 2019 года выйти из ЮНЕСКО и продолжить работу там в статусе наблюдателя.
«До сегодняшнего дня я придерживался мнения, что нам не следует выходить из ЮНЕСКО, несмотря на все ее безумные решения. Сейчас же, после того, как США выходят, в основном,
Он оговорился, что это его личное мнение, и окончательное слово — за
У Израиля сложились напряженные отношения с ЮНЕСКО, где регулярно оспаривают правомерность его контроля над историческим центром Иерусалима и значимыми для еврейской истории и традиции районами Западного берега реки Иордан.
В череде резолюций, принимаемых автоматическим большинством, организация называет Израиль оккупирующей державой, а проводимые им раскопки и иные работы осуждаются как нарушение международного права.