Посол Израиля призвал вслед за США выйти из ЮНЕСКО

Американские власти объявили в четверг о решении с 2019 года выйти из ЮНЕСКО и продолжить работу там в статусе наблюдателя.

«До сегодняшнего дня я придерживался мнения, что нам не следует выходить из ЮНЕСКО, несмотря на все ее безумные решения. Сейчас же, после того, как США выходят, в основном, из-за преследования Израиля в ЮНЕСКО, на мой взгляд, следует выйти с ними немедленно», — написал дипломат на своей странице в социальной сети Facebook.

Он оговорился, что это его личное мнение, и окончательное слово — за премьер-министром Биньямином Нетаньяху, который, по словам Шамы-Коэна, имеет «более широкую и детализированную картину».

Официальной реакции Израиля на решение США пока нет.

У Израиля сложились напряженные отношения с ЮНЕСКО, где регулярно оспаривают правомерность его контроля над историческим центром Иерусалима и значимыми для еврейской истории и традиции районами Западного берега реки Иордан.