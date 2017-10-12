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21:10 (мск), источник: Интерфакс

Замминистра обороны Украины отправлен под домашний арест по делу о крупной растрате

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU — Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому в виде круглосуточного домашнего ареста. Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», такое решение озвучила судья Владлена Лазаренко на заседании в четверг вечером.

Также суд обязал замминистра не общаться с другими фигурантами дела и носить электронный браслет.

При этом Лазаренко уточнила, что домашний арест Павловский должен отбывать по месту регистрации — в Житомире.

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В комментарии журналистам после окончания заседания прокурор по делу Максим Грищук сказал, что решение о подаче апелляции на данный приговор будет приниматься после получения полного решения суда.

В свою очередь, один из четырех адвокатов Павловского Ростислав Кравец отметил, что частично удовлетворен данным решением суда.

«Я в принципе доволен тем, что суд определил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, который мой подзащитный будет отбывать в Житомире, так как средств на такой залог (прокуратура просила суд избрать меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в размере 75 млн грн ($2,8 млн) — ИФ) нет», — сказал Кравец.

Как сообщалось, накануне детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под процессуальным руководством Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали Павловского и директора департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по подозрению в причастности к растрате более 149 млн грн ($5,6 млн) госсредств при закупке топлива для оборонного ведомства.

В четверг в САП назвали еще двух лиц, уведомленных о подозрении в деле о растрате чиновниками Минобороны государственных средств — это сотрудник одного из отделов Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов и сотрудник Департамента внутреннего аудита Минобороны Украины.

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