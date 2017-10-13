Как Путин поменял губернаторов: график и карты

Источник: РИА "Новости"

За неполные три недели осени президент России Владимир Путин принял отставку губернаторов 11 регионов.

Процесс начался 25 сентября с тогдашнего главы Самарской области Николая Меркушкина и, судя по всему, завершился в четверг, 12 октября, с уходом губернатора Псковской области Андрея Турчака.

Старейший из отставленных — бывший глава Дагестана 71-летний Рамазан Абдулатипов — назвал происходящее «озеленением» губернаторского корпуса: почти все назначенные временно исполняющими обязанности (врио)губернаторов оказались моложе своих предшественников.

Одной из основных целей процесса является обновить региональные кадры в преддверии президентских выборов, намеченных на март 2018 года, говорили политологи.

Русская служба Би-би-си решила представить последнюю волну назначений в графиках и картах.

Вертикальное озеленение

Всего за осеннюю череду отставок российские губернаторы «помолодели» на 116 лет, показали расчеты Русской службы Би-би-си.

Средний возраст глав регионов, где прошли замены, снизился с 58-ми до 48 лет.

Максимальная разница в возрасте — 30 лет — оказалась между экс-губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым и занявшим его место Глебом Никитиным. Никитин родился в один год с сыном Шанцева Александром.

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Как правило, руководители были заметно старше назначенных на их место врио губернаторов. В большинстве рассмотренных регионов новому управленцу предстоит участвовать в выборах, чтобы избавиться от этой приставки.

Единственный регион, где оказалось наоборот, — Псковская область. Там на место 41-летнего Андрея Турчака пришел 42-летний Михаил Ведерников.

Впрочем, замена в этом регионе стоит особняком в нынешнем цикле отставок. Турчак ушел не в рамках общей кадровой ротации для омоложения элит, его назначили на другую работу. С 12 октября он исполняет обязанности секретаря генерального совета «Единой России», то есть занял один из ключевых постов в партии парламентского большинства.

Жизнь раскидала

Отличительной особенностью путинской системы губернаторских назначений является постоянное тасование кадров по разным регионам России. Формально в большинстве регионов губернаторов выбирают прямым голосованием, но до выборов Путин может своим указом отправить любого руководителя в отставку, и временно исполняющий обязанности до выборов также назначается Путиным. Как правило, этот же человек и выигрывает выборы.

Чаще всего чиновник не строит карьеру в своем регионе, чтобы в конечном счете занять высший властный пост на выборах, а перемещается по воле начальства с одной должности на другую.

Как следствие, некоторые будущие руководители чаще всего не знают, куда их отправит Владимир Путин, вплоть до публикации указа до назначения. Например, заместитель министра промышленности и торговли Глеб Никитин считал, что его отправят работать в Самару, а стал врио губернатора Нижегородской области, рассказал на Би-би-си знакомый врио губернатора (не уполномоченный общаться с прессой).

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«Звонят просто и дают час на подумать, а на самом деле это час на сборы, потому что отказаться от должности нельзя. Иначе карьера будет разрушена», — описал Русской службе Би-би-си принцип назначения один из участников тренингов для будущих кандидатов в губернаторы.

По одной из версий, это делается для того, чтобы люди, встроенные во властную вертикаль, не обрастали связями и влиянием на региональном уровне.

Показательна, например, биография Александра Цыбульского. Он родился, учился и работал в Москве, пока на 39-м году жизни не переместился с должности замглавы минэкономразвития на пост врио губернатора Ненецкого автономного округа.

Единственный город региона Наряьн-Мар располагается за Полярным кругом и насчитывает менее 30 тысяч человек населения.

Как правило, чем старше губернатор, тем более сложный географический путь он преодолел.

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Молодые, но технократы ли?

Массово назначать на должности глав регионов молодых бюрократов Путин начал еще в 2016 году: тогда же их стали называть «молодыми технократами».

В отличие от профессиональных политиков, которые должны завоевывать популярность народа, чтобы получить больше голосов на выборах, к этой когорте, как правило, относятся назначенцы с опытом работы в бюрократических структурах.

Если из 11 отставленных губернаторов, только трое были назначены на эту должность с чисто чиновничьих постов, в нынешнем призыве уже пятеро бывших чиновников.

Семь из 11 новых руководителей регионов перешли на работу с федерального уровня. Среди покинувших свою должность таких было пять.

Каким было предыдущее место работы губернаторов и врио из осенней волны назначений

Отставленные Назначенные врио Федеральный чиновник 1 4 Федеральный политик (депутат Госдумы, сенатор) 4 3 Региональный чиновник, сити-менеджер 2 1 Политик в регионе (избранный губернатор или мэр, депутат) 3 2 Другая работа 1 1

Источник: официальные сайты госорганов, материалы СМИ.

Олеся Волкова, Георгий Неяскин

Русская служба Би-би-си