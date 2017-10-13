Роман Скудняков покинул пост руководителя пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области
Как заявил Роман Скудняков на своей странице в соцсети, он покидает
Как заявил Роман Скудняков на своей странице в соцсети, он покидает
«Я покидаю
Роман Скудняков также поблагодарил врио губернатора Глеба Никитина за высокую оценку и пожелал ему успехов на посту.
«Спасибо Глебу Никитину за высокую оценку работы
В завершение своего сообщения Роман Скудняков рекомендовал журналистам в случае «сложностей с этой пятницы» обращаться к Алексею Головенко.
Напомним, Роман Скудняков возглавил