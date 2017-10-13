Роман Скудняков покинул пост руководителя пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области

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«Я покидаю пресс-службу губернатора с очень светлым чувством благодарности и удовлетворения от того, что удалось многим помочь, поддержать, со многими мы стали не просто добрыми коллегами, а настоящими друзьями. Мне приятно за команду, которая действительно стала лучшей за все 15 лет моей работы в органах власти. Спасибо моей команде, вы — лучшие!!!», — написал он.

Роман Скудняков также поблагодарил врио губернатора Глеба Никитина за высокую оценку и пожелал ему успехов на посту.

«Спасибо Глебу Никитину за высокую оценку работы пресс-службы. В нашем часовом разговоре об информполе, коммуникациях, брифингах и мигалках он поразил меня своей глубиной, масштабом, искренностью. Наши пути точно пересекутся, я уверен. Но не сегодня. Мешает один момент», — отметил Скудняков.

В завершение своего сообщения Роман Скудняков рекомендовал журналистам в случае «сложностей с этой пятницы» обращаться к Алексею Головенко.