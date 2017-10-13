Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь ректора СПбГУ в Сейме рассказала о преступлениях отца - СМИ
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Путин объяснил немецким бизнесменам приход Назарбаева на встречу
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?В четверг США, а также Израиль объявили о намерении покинуть ЮНЕСКО. Стоит вспомнить, что собой представляет эта организация, ее историю и цели
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
"Крым российский": восторг британцев в Сети от Керченского моста
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
СМИ сообщили подробности подготовки убийства Пугачевой
Бом возмущен ответом России на санкции США
СМИ: на Украине сообщили о подготовке гигантского марша на Крым
СМИ о демарше Лукашенко перед Путиным на саммите
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
13:53 (мск), источник: НТА-Приволжье

Роман Скудняков покинул пост руководителя пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области

Как заявил Роман Скудняков на своей странице в соцсети, он покидает пресс-службу.

Источник: Reuters

«Я покидаю пресс-службу губернатора с очень светлым чувством благодарности и удовлетворения от того, что удалось многим помочь, поддержать, со многими мы стали не просто добрыми коллегами, а настоящими друзьями. Мне приятно за команду, которая действительно стала лучшей за все 15 лет моей работы в органах власти. Спасибо моей команде, вы — лучшие!!!», — написал он.

Роман Скудняков также поблагодарил врио губернатора Глеба Никитина за высокую оценку и пожелал ему успехов на посту.

«Спасибо Глебу Никитину за высокую оценку работы пресс-службы. В нашем часовом разговоре об информполе, коммуникациях, брифингах и мигалках он поразил меня своей глубиной, масштабом, искренностью. Наши пути точно пересекутся, я уверен. Но не сегодня. Мешает один момент», — отметил Скудняков.

В завершение своего сообщения Роман Скудняков рекомендовал журналистам в случае «сложностей с этой пятницы» обращаться к Алексею Головенко.

Напомним, Роман Скудняков возглавил пресс-службу губернатора и правительства Нижегородской области 15 ноября 2010 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Опрос показал, сколько денег нужно россиянам для счастья
Белый дом раскрыл подробности новой стратегии Трампа по Ирану
Украину и США пригласили на ЧМ в Россию в качестве болельщиков
Гендиректор Samsung Electronics подал в отставку
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
«Синема парк» и «Формула кино» вернули «Матильду» в прокат
Пора и часть знать. 601 факт о жителях России
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Одна из самых популярных игрушек 90-х вновь поступит в продажу Японская компания Bandai объявила о перезапуске тамагочи в Европе и США.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь