Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Новый регламент ГИБДД: остановка без причины и запрет на цепочки
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
Снова мимоСколько нужно астероидов, чтобы попасть в Землю?
Побеседовали "на ногах": демарш Лукашенко перед Путиным - СМИ
В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с РФ
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Первый муж Распутиной умер перед шоу у Дмитрия Шепелева - СМИ
Белла Хадид показалась в платье без белья - СМИ
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
Яковлева рассказала об отношениях с сыном-неформалом и его женой
СМИ: беременная Ковальчук поделилась фото с мужем
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
10Учителя при власти
12 октября, источник: РБК

В Минобороны заявили о новых комплексах мгновенного глобального удара США

США разрабатывают комплексы мгновенного глобального удара, которые даже в неядерном оснащении смогут решать задачи стратегических ядерных сил, заявили в Минобороны. При этом число противоракет превысит число боеголовок в России.

Источник: AP 2017

В Пентагоне идет разработка перспективных комплексов мгновенного глобального удара, заявил представитель Минобороны РФ Александр Емельянов в ходе российско-китайского брифинга по вопросам ПРО.

Читайте также
Трамп: США усилят системы ПРО и создадут превентивные средства

«Реализуя концепцию совместного использования наступательных и оборонительных вооружений, Пентагон приступил к созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара. В неядерном оснащении эти комплексы должны решать те же задачи, что сегодня возложены на стратегические ядерные силы», — цитирует ТАСС Емельянова.

Представитель Минобороны выступил с развернутым анализом американской системы противоракетной обороны (ПРО), заявив, что в скором будущем она выйдет «на качественно новый уровень». По его словам, наращивание низкообритальной спутниковой группировки для обнаружения баллистических ракет приведет к росту информационных возможностей ПРО. «За счет передачи данных непосредственно с космического аппарата на борт противоракеты возможности системы ПРО США выйдут на качественно новый уровень», — сказал Емельянов.

К 2022 году США будут иметь более 1000 противоракет, считают в Минобороны, а в перспективе их количество превысит число боевых блоков на межконтинентальных ракетах России.

«По нашим оценкам, к 2022 году количество противоракет системы ПРО составит более 1000 единиц, а в перспективе превысит число боевых блоков, развернутых на российских межконтинентальных ракетах. Такое количество огневых средств ПРО представляет угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО», — предсказал Емельянов.

Развертывание системы ПРО США завершилось в Южной Корее
Во время загрузки произошла ошибка.
7 сентября© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала новых ведущих для «Жди меня»
США выходят из ЮНЕСКО
Северная Корея признала Крым российским
СМИ рассказали о гостайне в деле сотрудников Роскомнадзора
Квартирный вопрос: чем на самом деле владеет Алексей Улюкаев
«Роскосмос» сменил главу Центра подготовки космонавтов
Трамп подписал указ, который сворачивает Obamacare
Финансирование медицинской помощи вырастет в 2018 году
Спорт
Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу Определились 23 из 32 участников турнира
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
Кредиты на деревянные дома станут гораздо дешевле
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь