В Минобороны заявили о новых комплексах мгновенного глобального удара США

Источник: AP 2017

В Пентагоне идет разработка перспективных комплексов мгновенного глобального удара, заявил представитель Минобороны РФ Александр Емельянов в ходе российско-китайского брифинга по вопросам ПРО.

Читайте также Трамп: США усилят системы ПРО и создадут превентивные средства

«Реализуя концепцию совместного использования наступательных и оборонительных вооружений, Пентагон приступил к созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара. В неядерном оснащении эти комплексы должны решать те же задачи, что сегодня возложены на стратегические ядерные силы», — цитирует ТАСС Емельянова.

Представитель Минобороны выступил с развернутым анализом американской системы противоракетной обороны (ПРО), заявив, что в скором будущем она выйдет «на качественно новый уровень». По его словам, наращивание низкообритальной спутниковой группировки для обнаружения баллистических ракет приведет к росту информационных возможностей ПРО. «За счет передачи данных непосредственно с космического аппарата на борт противоракеты возможности системы ПРО США выйдут на качественно новый уровень», — сказал Емельянов.

К 2022 году США будут иметь более 1000 противоракет, считают в Минобороны, а в перспективе их количество превысит число боевых блоков на межконтинентальных ракетах России.