Американских дипломатов на Кубе травмировали высокочастотные сверчки

Журналисты описали звуки как «высокочастотный звук сверчков, совмещенный с царапаньем ногтями по доске». Агентство уточняет, что запись была отправлена для анализа в лаборатории военно-морского флота США, но эксперты не сумели понять, как именно она вредит дипломатам.
О неких инцидентах на Кубе, в результате которых пострадали сотрудники американской дипломатической миссии и их родственники, стало известно в августе. Дипломаты жаловались на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия. Госдепартамент сказал, что «инциденты» начали происходить начиная с конца 2016 года.
Вашингтон в связи с этим напомнил Гаване о международных обязательствах по защите дипломатов, однако кубинские власти причастность к происходящему отрицали. Кроме того, сообщалось, что на Кубе из-за непонятного воздействия пострадали по меньшей мере пять семей канадских дипломатов. Гавана отрицает причастность к этим атакам.
После этого администрация Трампа распорядилась выслать из посольства Кубы в Вашингтоне 15 дипломатов из-за неспособности Гаваны принять надлежащие меры для защиты американского персонала.