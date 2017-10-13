Российский парламент опробует южнокорейскую систему киберсекретариата

Источник: РИА "Новости"

«Мы (ранее — ИФ) обсуждали с председателем парламента (Южной Кореи — ИФ) Чон Се Гюном запуск киберсекретаря, которого Се Гюн обещал нам разработать вместе со специалистами от корейской стороны», — сказал Володин в четверг на встрече в Санкт-Петербурге с председателем Мажилиса (нижней палаты парламента) республики Казахстан Нурланом Нигматулиным.

Он добавил, что «система заканчивает тестирование, и нам передают ее на апробирование, чтобы могли ею воспользоваться». «Я думаю, что после того как мы посмотрим, как она работает, предложим коллегам из Казахстана воспользоваться этой системой», — пообещал спикер Госдумы.

«Думаю, что это хорошее предложение», — ответил на это Нигматулин.

По мнению Володина, это, «во всяком случае, конкретный итог работы в рамках совещания председателей парламентов, где мы принимали решение о развитии цифровой экономики, переход на киберсекретариат».

Такой современный цифровой подход «облегчает работу межпарламентских структур и позволяет нам дальше развивать такие платформы, которые в дальнейшем помогут общаться, принимать решения», добавил спикер Госдумы.

В этот же вечер Володин встретился в Санкт-Петербурге с председателем партии социалистов Молдавии, главой ее фракции в парламенте республики Зинаидой Гречаной.

Председатель Госдумы заявил, что для российских депутатов отношения с молдавскими коллегами очень важны. «Когда есть диалог, можно обсуждать любой вопрос, когда нет диалога — это плохой фактор», — заметил он.

Гречаная, в свою очередь, отметила важность участия молдавской стороны в мероприятиях международных парламентских организаций в Санкт-Петербурге и сообщила о намерении выступить здесь с изложением «позиции нашей фракции, позиции Молдовы».