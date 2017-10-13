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Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?В четверг США, а также Израиль, объявили о намерении покинуть ЮНЕСКО
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09:18 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?

В четверг США, а также Израиль объявили о намерении покинуть ЮНЕСКО.

Источник: AP 2017

Пока это еще не случилось, стоит вспомнить, что собой представляет эта организация, ее историю, цели, а также какие еще возникали конфликтные ситуации.

Что такое ЮНЕСКО?

За аббревиатурой ЮНЕСКО скрывается полное английское наименование: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

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Официальными языками ЮНЕСКО являются английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский. Штаб-квартира организации находится в Париже.

В настоящий момент в ее составе 195 государств-членов (после перехода США в статус страны-наблюдателя и выхода Израиля их останется 193) и 10 ассоциированных членов (преимущественно автономные территории, не ведущие собственную внешнюю политику — к их числу относятся, например, Британские Виргинские острова и Макао).

К числу наблюдателей относятся Ватикан и Мальтийский орден.

Израиль пока не объявил, в каком качестве он будет представлен в ЮНЕСКО.

Когда появилась организация?

Еще во время Второй мировой войны между странами, учредившими впоследствии ООН, начались обсуждения, касавшиеся в основном восстановления системы образования в мирное время. По окончании войны было решено создать организацию, которая займется вопросами образования и культуры. Устав ЮНЕСКО был подписан 16 ноября 1945 года и вступил в силу 4 ноября 1946 года после его ратификации 20 государствами.

СССР присоединился к организации только в 1954 году.

Формально советское правительство объясняло свое неучастие в деятельности организации тем, что организаторы учредительной конференции в 1946 году не приняли советское предложение отложить ее под формальным предлогом.

Западные историки, однако, полагают, что Иосиф Сталин был изначально против вступления в организацию, которая намеревалась культивировать связи с интеллектуальной элитой страны.

После его смерти, одновременно с СССР в ЮНЕСКО вступили Украинская ССР и Белорусская ССР, состоявшие в ООН со дня основания организации.

Чем занимается ЮНЕСКО?

Организация реализует пять основных программ: образование, естественные науки, социальные и гуманитарные науки, культура, коммуникация и информация.

Также ЮНЕСКО осуществляет ряд долгосрочных проектов в таких областях, как взаимодействие человека с его природным окружением (определение последствий от потери биоразнообразия и его сокращения), сохранение объектов Всемирного наследия (например, Йеллоустонский национальный парк и Статуя Свободы в США, Стоунхендж в Британии, московский Кремль и озеро Байкал в России), защита нематериального культурного наследия (например, традиционной музыки, танцев, ритуалов и фестивалей, ремесел), а также сохранение документального наследия и оказание помощи в доступе к информации (историческим документам, архивам).

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Как составляется бюджет?

Бюджет утверждается каждые два года на генеральной конференции. На финансовый период с 2016 по 2017 год он составил 667 млн долларов. Бюджет состоит из взносов стран-членов организации. Их размер устанавливается по шкале, соответствующей шкале взносов ООН.

США приостановили свое участие в финансировании ЮНЕСКО, составлявшее около 80 млн долларов в год, после того как в 2011 году в состав ЮНЕСКО в качестве полноправного члена была принята Палестинская автономия. США, а также Израиль, осудили это решение.

На момент решения о прекращении финансирования ЮНЕСКО взнос США в бюджет организации составлял 22% от общей суммы.

По информации журнала Foreign Policy, нынешнее решение США о выходе обусловлено и тем, что из-за неуплаты членских взносов у страны накопился долг перед организацией более чем в 500 млн долларов.

Кто еще конфликтовал с ЮНЕСКО?

Все страны-члены ООН имеют автоматическое право на членство в ЮНЕСКО, и на протяжении ее истории многие из них выходили из организации и возвращались в ее состав.

США тоже выходили из ЮНЕСКО. В 1984 году администрация Рональда Рейгана приняла решение о выходе из организации, обвинив ее в коррупции и идеологической лояльности в отношении Советского Союза.

В 2003 году при президенте Джордже Буше-младшем США вернули себе полноправное членство в организации.

Великобритания покинула ряды ЮНЕСКО в 1985 году, но восстановила свое членство в 1997 году после смены правительства.

В 2016 году Израиль приостановил сотрудничество с ЮНЕСКО после того, как организация приняла резолюцию о святых местах Иерусалима, осуждавшую ограничение доступа мусульман к святым местам.

В ответ на резолюцию министр образования Израиля Нафтали Беннет направил генеральному директору ЮНЕСКО Ирине Боковой письмо, в котором обвинил организацию в том, что она игнорирует тысячелетние связи иудеев с Иерусалимом и обвинил ЮНЕСКО в поддержке «исламистского терроризма».

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