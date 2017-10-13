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20:21 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Россияне живут автономно от Каталонии

Большинство граждан считает, что России не стоит вмешиваться во взаимоотношения между Испанией и Каталонией. Сторонников независимости последней среди респондентов ВЦИОМа оказалось 14%, а 5% предлагают оказать поддержку правительству Испании. Многие граждане вовсе не знают, что такое Каталония и почему часть ее жителей голосовала за независимость.

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Далеко не все граждане РФ знают, что такое Каталония. 29% заявили, что впервые слышат это название. Из числа оставшихся 63% указали, что она находится в Испании, 5% — в Италии, по 1% — «где-то в Европе», во Франции. 26% затруднились с ответом. Декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Александр Чичин сказал «Ъ», что плохая информированность российских граждан о событиях в Каталонии объясняется тем, что «Испания и Каталония не являются для нас болевыми точками, как, например, Сирия». «Из-за того что в последнее время уровень жизни россиян упал и многие перестали ездить за границу, Испания стала еще более далекой», — считает господин Чичин.

Отметим, референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Испанское правительство и Еврокомиссия назвали его незаконным и противоречащим Конституции Испании. За независимость автономии проголосовали 90,18% его участников. Власти Испании и Каталонии продолжают переговоры по поводу итогов референдума. На вопрос, «важен ли конфликт Каталонии и Испании для России», 27% респондентов ответили, что «скорее важен», 17% — «однозначно важен», 26% сказали, что «скорее не важен», а 14% — «однозначно не важен». Еще 16% затруднились ответить на вопрос.

«Внешнеполитическая ситуация — это тот фактор, который вызывает беспокойство у россиян, — говорит социолог ВЦИОМа Степан Львов.— Это подогревает повестку еще сильнее». Далеко не все осведомлены об итогах референдума: 36% указали, что победили сторонники независимости Каталонии, 6% — сторонники единства Испании, а 58% затруднились с ответом.

Респондентов социологи ВЦИОМа также спрашивали о причинах, по которым часть жителей Каталонии решили отделиться от Испании. Более половины граждан (52%) затруднились ответить на вопрос. 13% предположили, что «их не устраивает налоговая политика властей», еще 13% — что каталонцы «хотят стать независимыми», 8% — что их «не устраивает политика властей Испании» и 7%, что сторонники отделения «хотят повысить свой уровень жизни».

68% граждан считают, что России «следует сохранять нейтралитет». 14% россиян выступили за поддержку «сторонников независимости Каталонии», 5% — за правительство Испании, а 13% затруднились ответить. Александр Чичин считает, что не стоит искать при оценке этих ответов аналогий с Крымом, который отделился от Украины и был присоединен к РФ. «Каталония хочет создать собственное государство, а не присоединиться или отделиться», — полагает он.

Лиза Миллер

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