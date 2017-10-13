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03:38 (мск), источник: Газета.Ру

CNN заявил о попытках России посеять вражду в США с помощью Pokemon Go

Телеканал CNN заявил, что организаторы «связанной с Россией» кампании в социальных сетях под названием Do not Shoot Us пытались «сеять разлад среди американцев, используя расовую напряженность» с помощью игры Pokemon Go. Об этом телеканал сообщил со ссылкой на собственное расследование.

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что название кампании, возможно, имеет отсылку на лозунг «Руки вверх, не стреляй», который стал популярным после убийства афроамериканца Майкла Брауна в Фергюсоне.

По данным телеканала, для продвижения кампании использовались Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tumblr и игра Pokеmon Go.

Сообщается, что организаторы кампании с помощью конкурса призывали пользователей искать покемонов и заниматься их обучением возле тех мест, где были зафиксированы случаи проявления жестокости со стороны полиции.

Кроме того пользователям рекомендовали присвоить своим покемонам имена, которые бы соответствовали именам погибших от рук полицейских. К примеру, «Эрик Гарнер» — афроамериканец, который умер после того, как офицер полиции в Нью-Йорке арестовал его.

Как отмечает телеканал, победителям конкурса обещали вручить подарочные карты Amazon.

«Из изображений, предоставленных нам CNN, ясно, что наши игровые активы были присвоены и использованы в рекламных целях третьими лицами без нашего разрешения», — сообщили в компании Niantic, которая является разработчиком игры Pokemon Go.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что российские власти использовали антивирусное ПО, разработанное «Лабораторией Касперского», как инструмент для шпионажа.

Никакой политики: CNN получил предупреждение из-за неверных данных
Во время загрузки произошла ошибка.
29 сентября© Ньюстюб
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