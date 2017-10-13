CNN заявил о попытках России посеять вражду в США с помощью Pokemon Go

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что название кампании, возможно, имеет отсылку на лозунг «Руки вверх, не стреляй», который стал популярным после убийства афроамериканца Майкла Брауна в Фергюсоне.

По данным телеканала, для продвижения кампании использовались Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tumblr и игра Pokеmon Go.

Сообщается, что организаторы кампании с помощью конкурса призывали пользователей искать покемонов и заниматься их обучением возле тех мест, где были зафиксированы случаи проявления жестокости со стороны полиции.

Кроме того пользователям рекомендовали присвоить своим покемонам имена, которые бы соответствовали именам погибших от рук полицейских. К примеру, «Эрик Гарнер» — афроамериканец, который умер после того, как офицер полиции в Нью-Йорке арестовал его.

Как отмечает телеканал, победителям конкурса обещали вручить подарочные карты Amazon.

«Из изображений, предоставленных нам CNN, ясно, что наши игровые активы были присвоены и использованы в рекламных целях третьими лицами без нашего разрешения», — сообщили в компании Niantic, которая является разработчиком игры Pokemon Go.