Председатель регионального Заксобрания проверил, как строят дома для переселенцев в Братске
Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка в рамках рабочей поездки побывал в Братске.
Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка в рамках рабочей поездки побывал в Братске.
На улице Возрождения он проверил ход строительства восьми домов по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Многоэтажки общей площадью 30 тысяч квадратов готовы на 95%. Новоселье там братчане должны справить уже в конце октября. Спикер обратил внимание на недочёты, допущенные при обустройстве пандусов и укладке асфальта между домами. Подрядчик пообещал оперативно устранить замечания. Ещё Сергей Брилка посетил стройплощадку детского сада в жилом районе Порожский. Объект стоимостью 100 миллионов рублей также находится на контроле депутатов облпарламента. Открыться детсад должен 1 сентября 2018-го.
— Всё нормально на этом детском садике идет с учётом того, что сменился подрядчик летом и новый подрядчик приступил практически на исходе лета к достройке этого объекта — очень желанного и долгожданного в посёлке Порожский, — говорит председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Брилка.