Председатель регионального Заксобрания проверил, как строят дома для переселенцев в Братске

На улице Возрождения он проверил ход строительства восьми домов по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Многоэтажки общей площадью 30 тысяч квадратов готовы на 95%. Новоселье там братчане должны справить уже в конце октября. Спикер обратил внимание на недочёты, допущенные при обустройстве пандусов и укладке асфальта между домами. Подрядчик пообещал оперативно устранить замечания. Ещё Сергей Брилка посетил стройплощадку детского сада в жилом районе Порожский. Объект стоимостью 100 миллионов рублей также находится на контроле депутатов облпарламента. Открыться детсад должен 1 сентября 2018-го.