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03:44 (мск), источник: ДЕЙТА

Андрею Тарасенко придется держать ответ и за «Хаятты»

Прокуратура Приморья отвечает возмущенным гражданам по проверке нарушений при строительстве «Хаяттов», сообщает Deita. ru.

Источник: ДЕЙТА

Как информирует ведомство, информация о нарушениях направлена временно исполняющему обязанности Губернатора Приморского края для принятия мер в пределах предоставленных полномочий.

Напомним, общая «стоимость» нарушений — около миллиарда рублей. В них входят некачественные работы (около 170 млн) на Корабельной набережной, плохая кровля (12 млн), переделка дефектов (22 млн) и другие нарушения.

Тем не менее, работы были приняты и оплачены. В 2014 году стройка и вовсе была заморожена, а позднее «Хаятт» на мысе Бурном выставили на продажу.

Василий Кучин.

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