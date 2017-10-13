Андрею Тарасенко придется держать ответ и за «Хаятты»
Прокуратура Приморья отвечает возмущенным гражданам по проверке нарушений при строительстве «Хаяттов», сообщает Deita. ru.
Прокуратура Приморья отвечает возмущенным гражданам по проверке нарушений при строительстве «Хаяттов», сообщает Deita. ru.
Как информирует ведомство, информация о нарушениях направлена временно исполняющему обязанности Губернатора Приморского края для принятия мер в пределах предоставленных полномочий.
Напомним, общая «стоимость» нарушений — около миллиарда рублей. В них входят некачественные работы (около 170 млн) на Корабельной набережной, плохая кровля (12 млн), переделка дефектов (22 млн) и другие нарушения.
Тем не менее, работы были приняты и оплачены. В 2014 году стройка и вовсе была заморожена, а позднее «Хаятт» на мысе Бурном выставили на продажу.
Василий Кучин.