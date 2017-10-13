Ветер и туман обещают казахстанские синоптики в пятницу

Лишь ночью и утром на северо-западе, утром и днем на юге, днем на западе республики ожидается небольшой дождь. На севере и юго-востоке Казахстана местами ожидается усиление ветра. На западе и севере местами ожидается туман. Днем в Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер 18−23 м/с. В Северо-Казахстанской области местами днем ожидается усиление ветра 15−20 м/с, ночью и утром туман. В Мангистауской области местами ожидается туман. В Астане: ясно, 12°.

В Алматы: ясно, +20°.