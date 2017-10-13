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07:31 (мск), источник: Zakon.kz

Ветер и туман обещают казахстанские синоптики в пятницу

Лишь ночью и утром на северо-западе, утром и днем на юге, днем на западе республики ожидается небольшой дождь.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 72% 769 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Reuters

На большей части территории Казахстана сохранится ясная погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Лишь ночью и утром на северо-западе, утром и днем на юге, днем на западе республики ожидается небольшой дождь. На севере и юго-востоке Казахстана местами ожидается усиление ветра. На западе и севере местами ожидается туман. Днем в Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер 18−23 м/с. В Северо-Казахстанской области местами днем ожидается усиление ветра 15−20 м/с, ночью и утром туман. В Мангистауской области местами ожидается туман. В Астане: ясно, 12°.
В Алматы: ясно, +20°.

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