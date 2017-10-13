В США назвали проблемой покупку Турцией российских С-400

Источник: РИА "Новости"

«Это вызвало тревогу в НАТО, поскольку эти системы несовместимы с теми системами, которые использует альянс», — сказала она в интервью газете Washington Post, которое транслировалось на сайте издания.

В то же время, Хатчисон несколько раз подчеркнула, что Турция является ключевым партнером США, Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Анкарой.

Она отметила, что США «не хотят, чтобы Турция сближалась с Россией». «Это не в наших интересах. Но также это и не в интересах Турции», — добавила постпред США при НАТО.

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Президент Турции Тайип Эрдоган 12 сентября сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, задаток уже внесен. Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400, который готовится к исполнению. Позже замначальника Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявлял, что поставки систем С-400 в Турцию начнутся в течение двух лет.