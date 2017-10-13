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07:06 (мск), источник: РИА Новости

В США назвали проблемой покупку Турцией российских С-400

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Решение Турции приобрести у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 представляет собой проблему, заявила в четверг постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

Источник: РИА "Новости"

«Это вызвало тревогу в НАТО, поскольку эти системы несовместимы с теми системами, которые использует альянс», — сказала она в интервью газете Washington Post, которое транслировалось на сайте издания.

В то же время, Хатчисон несколько раз подчеркнула, что Турция является ключевым партнером США, Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Анкарой.

Она отметила, что США «не хотят, чтобы Турция сближалась с Россией». «Это не в наших интересах. Но также это и не в интересах Турции», — добавила постпред США при НАТО.

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Президент Турции Тайип Эрдоган 12 сентября сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, задаток уже внесен. Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400, который готовится к исполнению. Позже замначальника Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявлял, что поставки систем С-400 в Турцию начнутся в течение двух лет.

С-400 «Триумф» — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. Система С-400 «Триумф» была принята на вооружение российской армии в 2007 году.

Российские С-400 на защите Турции. Как Анкара обошла запрет США?
Во время загрузки произошла ошибка.
12 сентября© Ньюстюб
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