В США назвали проблемой покупку Турцией российских С-400
ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Решение Турции приобрести у России
ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Решение Турции приобрести у России
«Это вызвало тревогу в НАТО, поскольку эти системы несовместимы с теми системами, которые использует альянс», — сказала она в интервью газете Washington Post, которое транслировалось на сайте издания.
В то же время, Хатчисон несколько раз подчеркнула, что Турция является ключевым партнером США, Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Анкарой.
Она отметила, что США «не хотят, чтобы Турция сближалась с Россией». «Это не в наших интересах. Но также это и не в интересах Турции», — добавила постпред США при НАТО.
Президент Турции Тайип Эрдоган 12 сентября сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, задаток уже внесен. Помощник президента РФ по вопросам
С-400 «Триумф» — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. Система С-400 «Триумф» была принята на вооружение российской армии в 2007 году.