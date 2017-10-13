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05:00 (мск), источник: Восток Медиа

Жители Хабаровского края просят у губернатора качественные дороги и дворы

Вячеслав Шпорт провёл личный приём граждан.

Губернатор Хабаровского края Вячеслава Шпорта отметил широкие перспективы программы благоустройства городской среды и ремонта трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре в ходе личного приёма граждан. Каждый житель дальневосточной столицы мог задать вопрос и получить на него компетентный ответ, сообщает пресс-служба правительства региона.

Пристальное внимание горожан сосредоточенно вокруг реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Жительница многоквартирного дома по улице Ворошилова рассказала губернатору, что в этом году группе инициативных граждан не удалось получить финансирование на благоустройство из-за отсутствия части собственных средств. И она хотела заручиться одобрением главы региона на участие в проекте на перспективу.

Вячеслав Шпорт отметил, что работа по федеральному проекту в крае будет продолжена. На эти цели регион в 2018 году планирует получить более 242 миллионов рублей из федерального бюджета.

«Мы большое внимание уделяем реализации этого проекта, так как он напрямую влияет на повышение качества жизни людей. Кроме этого направления, на уровне муниципальных властей существует несколько программ по благоустройству. В них вам тоже нужно активно участвовать», — рассказал Вячеслав Шпорт.

Предпринимателей, которые занимаются доставкой грузов по трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, волновали проблемы, связанные с сроками завершения реконструкции магистрали. По словам губернатора, оставшиеся участки трассы будут сданы до 1 октября 2018 года. Кроме того, в перспективе автотрассу «Хабаровск—Лидога—Ванино» с подъездом к Комсомольску-на-Амуре планируется передать в федеральную собственность. Это поможет привлечь дополнительное финансирование.

«В результате проведения всех работ повысится комфортность трассы, что скажется на времени нахождения в пути. Кроме того, мы снизим количество мест концентрации ДТП за счёт спрямления некоторых участков и других работ», — сообщил губернатор края.

Другими темами для обсуждения стали работа почты, логистика и городская среда.

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