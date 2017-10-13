Виктор Толоконский дал первое интервью после отставки

Бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский дал свое первое интервью после отставки. Экс-глава региона в беседе с журналистами портала Sib.fm и газеты «Новая Сибирь» признался, что решение об увольнении стало для него неожиданностью.

«Есть общее понимание, что главе государства нужно обновление, что существуют обстоятельства, которые могут к этому привести. Но все равно это решение было для меня неожиданным: настолько масштабный был процесс работы. Например, мы завершали подготовку к Универсиаде — это огромный инвестиционный и социальный проект. Решали много задач, используя новые подходы. Край был, как говорится, на взлете: за три года собственные доходы его бюджета возрастут на 56−57 млрд. За два года — на 43−44 млрд. Была поставлена задача увеличить доходы бюджета на 100 млрд за шесть лет — более чем в полтора раза. Все это трансформировалось в новые инвестиционные, инфраструктурные и социальные программы. Я считал, что нарушать этот ход событий вряд ли возможно. Но логика, наверное, у меня своя, а у тех, кто принимает решения, своя», — сказал Толоконский.

По словам политика, сразу после отставки ему поступил ряд предложений о новой работе. Однако Толоконский признался, что не готов был их принять.

«Я просто должен обеспечить своей семье какой-то достаток и должен работать. У меня пенсии не хватит, чтобы поддержать привычный, сложившийся образ жизни. Но я не могу себя настроить, что просто приму какое-то предложение — почетную отставку. Я еще хочу быть нужным, полезным, востребованным. Хочу по-настоящему работать. Пока я никакие предложения не обсуждаю, хотя некоторые направления если не очевидны, то, во всяком случае, есть в планах. Я не исключаю, что могу быть полезен и в каком-то бизнес-проекте», — заявил Толоконский.

Кроме того, бывший губернатор отметил, что в качестве «столицы Сибири» стоит развивать Новосибирск, а не Красноярск. Напомним, сам Толоконский родился и начинал политическую деятельность в Новосибирске.

«Новосибирск должен решить некоторые задачи, которые в свое время решали Москва и Санкт-Петербург. Сконцентрировать какие-то инфраструктурные схемы, сконцентрировать у себя систему управления. Он должен развиваться как столица — другого Новосибирску не дано. Потому что в Красноярском крае Красноярск — далеко не главный донор: там есть, например, Норильский промышленный район, а также ряд районов, где добывается золото, нефть и другие ресурсы. А здесь один Новосибирск, кроме него особого налогового потенциала в регионе нет. Но созданный потенциал Новосибирска как города, конечно, мощнейший, и может сегодня выиграть конкуренцию у любого города, за Уралом уж точно», — добавил Толоконский.