Виктор Толоконский дал первое интервью после отставки

Бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский дал свое первое интервью после отставки.
«Есть общее понимание, что главе государства нужно обновление, что существуют обстоятельства, которые могут к этому привести. Но все равно это решение было для меня неожиданным: настолько масштабный был процесс работы. Например, мы завершали подготовку к Универсиаде — это огромный инвестиционный и социальный проект. Решали много задач, используя новые подходы. Край был, как говорится, на взлете: за три года собственные доходы его бюджета возрастут на 56−57 млрд. За два года — на 43−44 млрд. Была поставлена задача увеличить доходы бюджета на 100 млрд за шесть лет — более чем в полтора раза. Все это трансформировалось в новые инвестиционные, инфраструктурные и социальные программы. Я считал, что нарушать этот ход событий вряд ли возможно. Но логика, наверное, у меня своя, а у тех, кто принимает решения, своя», — сказал Толоконский.
«Я просто должен обеспечить своей семье
Кроме того, бывший губернатор отметил, что в качестве «столицы Сибири» стоит развивать Новосибирск, а не Красноярск. Напомним, сам Толоконский родился и начинал политическую деятельность в Новосибирске.
«Новосибирск должен решить некоторые задачи, которые в свое время решали Москва и
Напомним, президент России Владимир Путин принял отставку Виктора Толоконского 29 сентября. Временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края назначен Александр Усс, который до этого возглавлял региональное Законодательное собрание. Виктор Толоконский работал на посту губернатора с 2014 года.