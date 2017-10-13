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05:08 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Виктор Толоконский дал первое интервью после отставки

Экс-губернатор признался, что решение об увольнении стало неожиданностью.

Бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский дал свое первое интервью после отставки. Экс-глава региона в беседе с журналистами портала Sib.fm и газеты «Новая Сибирь» признался, что решение об увольнении стало для него неожиданностью.

«Есть общее понимание, что главе государства нужно обновление, что существуют обстоятельства, которые могут к этому привести. Но все равно это решение было для меня неожиданным: настолько масштабный был процесс работы. Например, мы завершали подготовку к Универсиаде — это огромный инвестиционный и социальный проект. Решали много задач, используя новые подходы. Край был, как говорится, на взлете: за три года собственные доходы его бюджета возрастут на 56−57 млрд. За два года — на 43−44 млрд. Была поставлена задача увеличить доходы бюджета на 100 млрд за шесть лет — более чем в полтора раза. Все это трансформировалось в новые инвестиционные, инфраструктурные и социальные программы. Я считал, что нарушать этот ход событий вряд ли возможно. Но логика, наверное, у меня своя, а у тех, кто принимает решения, своя», — сказал Толоконский.

По словам политика, сразу после отставки ему поступил ряд предложений о новой работе. Однако Толоконский признался, что не готов был их принять.

«Я просто должен обеспечить своей семье какой-то достаток и должен работать. У меня пенсии не хватит, чтобы поддержать привычный, сложившийся образ жизни. Но я не могу себя настроить, что просто приму какое-то предложение — почетную отставку. Я еще хочу быть нужным, полезным, востребованным. Хочу по-настоящему работать. Пока я никакие предложения не обсуждаю, хотя некоторые направления если не очевидны, то, во всяком случае, есть в планах. Я не исключаю, что могу быть полезен и в каком-то бизнес-проекте», — заявил Толоконский.

Кроме того, бывший губернатор отметил, что в качестве «столицы Сибири» стоит развивать Новосибирск, а не Красноярск. Напомним, сам Толоконский родился и начинал политическую деятельность в Новосибирске.

«Новосибирск должен решить некоторые задачи, которые в свое время решали Москва и Санкт-Петербург. Сконцентрировать какие-то инфраструктурные схемы, сконцентрировать у себя систему управления. Он должен развиваться как столица — другого Новосибирску не дано. Потому что в Красноярском крае Красноярск — далеко не главный донор: там есть, например, Норильский промышленный район, а также ряд районов, где добывается золото, нефть и другие ресурсы. А здесь один Новосибирск, кроме него особого налогового потенциала в регионе нет. Но созданный потенциал Новосибирска как города, конечно, мощнейший, и может сегодня выиграть конкуренцию у любого города, за Уралом уж точно», — добавил Толоконский.

Напомним, президент России Владимир Путин принял отставку Виктора Толоконского 29 сентября. Временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края назначен Александр Усс, который до этого возглавлял региональное Законодательное собрание. Виктор Толоконский работал на посту губернатора с 2014 года.

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