В Красноярске разрабатывают стратегию сохранения Заполярья от промышленного воздействия

В Сибирском федеральном университете проходит экологическая конференция по охране окружающей среды и промышленной деятельности на севере. Её цель — развитие конструктивного диалога между бизнесом, властью и обществом, консолидация крупнейших промышленных компаний для поиска лучших решений острых вопросов экологической повестки.



«Учёные могут подсказать и как сохранить, и как технологию изменить, для того чтобы технология работала на сохранение природы», — пояснил ректор Сибирского федерального университета Евгений Ваганов.



К слову, компания «Норникель» активно модернизирует производства. Новые технологии помогут на три четверти снизить вредные выбросы, например, диоксида серы, уже в ближайшие годы. «Более 250 миллиардов до 2023 года мы намерены вложить в решение экологических проблем. Это только прямые инвестиции в экологию. Что касается косвенных, то все мероприятия по улучшению производственной базы направлены на экологию», — отметила вице-президент компании «Норникель» Елена Безденежных.



Сейчас и руководство Красноярского края пристально следит за тем, чтобы промышленные предприятия на территории региона начали применять чистые технологии. «Мы начинаем этот путь, который не даст результатов через 2−3 месяца. Но будет уверенность, что через 2−3 года мы будем жить во многом в другом крае», — подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.



За два дня конференции участники выработают совместную стратегию по разработке и внедрению современных экологически чистых технологий на территории края.





Роман РЫКОВ



