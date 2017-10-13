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05:14 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске разрабатывают стратегию сохранения Заполярья от промышленного воздействия

В Красноярске решают судьбу арктических территорий. Учёные мужи, крупный бизнес и чиновники обсуждают, как сделать Заполярье чище.

Источник: Вести - Красноярск

В Сибирском федеральном университете проходит экологическая конференция по охране окружающей среды и промышленной деятельности на севере. Её цель — развитие конструктивного диалога между бизнесом, властью и обществом, консолидация крупнейших промышленных компаний для поиска лучших решений острых вопросов экологической повестки.

«Учёные могут подсказать и как сохранить, и как технологию изменить, для того чтобы технология работала на сохранение природы», — пояснил ректор Сибирского федерального университета Евгений Ваганов.

К слову, компания «Норникель» активно модернизирует производства. Новые технологии помогут на три четверти снизить вредные выбросы, например, диоксида серы, уже в ближайшие годы. «Более 250 миллиардов до 2023 года мы намерены вложить в решение экологических проблем. Это только прямые инвестиции в экологию. Что касается косвенных, то все мероприятия по улучшению производственной базы направлены на экологию», — отметила вице-президент компании «Норникель» Елена Безденежных.

Сейчас и руководство Красноярского края пристально следит за тем, чтобы промышленные предприятия на территории региона начали применять чистые технологии. «Мы начинаем этот путь, который не даст результатов через 2−3 месяца. Но будет уверенность, что через 2−3 года мы будем жить во многом в другом крае», — подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

За два дня конференции участники выработают совместную стратегию по разработке и внедрению современных экологически чистых технологий на территории края.


Роман РЫКОВ

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