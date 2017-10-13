Восемь важных вопросов рассмотрела Дума Владивостока

Источник: ДЕЙТА

В школах островных территорий создадут условия для занятия спортом.

Внесение изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 05.12.2016 № 304-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов» обусловлено необходимостью корректировки доходной и расходной частей бюджета Владивостокского городского округа в связи с увеличением объема безвозмездных поступлений, а также перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств. Увеличены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год на сумму 1 млн 918 тысяч рублей и составят 4 млрд 253 млн рублей.

Дополнительно распределенные из бюджета Приморского края межбюджетные трансферты будут направлены на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

Как прокомментировал председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Владимир Исаков, в связи с вносимыми изменениями параметры бюджета Владивостокского городского округа в 2017 году составят: по доходам — в сумме 12 млрд 932 млн рублей; по расходам — в сумме 12 млрд 932 млн рублей.

«Сегодня основная корректировка бюджета, как обычно в октябре, связана с перемещением денег между ГРБС, а также с выделением субсидий в размере 1 млн 918 тысяч рублей на развитие спорта в отдаленных территориях ВГО — островах Русском, Попова, Береговое. Таким образом, 64 миллиона мы направляем на другие нужды. Есть экономия у управления градостроительства и архитектуры, перераспределение средств пойдет в пользу образования. Часть перемещений денежных средств касается автотранспорта — мы направляем более 6 миллионов рублей на электрический транспорт, а также субсидии на автотранспорт МПВ “ВПОПАТ-1”. Предприятию выделена субсидия в размере 3,5 млн рублей, но этого недостаточно. В данном случае помимо бюджетных средств необходимо принимать управленческие решения, связанные с маршрутами, тарифами, а это предмет отдельного обсуждения», — отметил Владимир Исаков.

Утвержден состав Общественного совета Думы города Владивостока.

Утвержден состав Общественного совета Думы города Владивостока в соответствии со статьей 5 Положения об Общественном совете Думы города Владивостока, утвержденного решением Думы города Владивостока от 31.05.2017 № 774. В него вошли Виселова Ольга Викторовна, Калюжный Валерий Владимирович, Колтович Михаил Владимирович, Леонтьев Юрий Алексеевич, Мельников Юрий Борисович, Назаренко Наталья Александровна, Тарабаров Валерий Трофимович, Фалеева Оксана Анатольевна, Фильченок Юрий Анатольевич.

Утвержден перечень наказов избирателей.

Дума города Владивостока приняла решение об утверждении Перечня наказов избирателей на 2018 год, который будет направлен в администрацию города Владивостока для включения расходов на мероприятия, содержащиеся в наказах, в бюджет Владивостокского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Председатель Думы Андрей Брик отметил, что это один из важных вопросов, принятых на заседании.

«Наказы были сформированы предыдущим депутатским корпусом. В этом году на наказы 2018 года выделено 66 млн рублей (в текущем году — 74,6 млн рублей). Депутаты подавали 454 наказа, из них администрация города поставила в план 44. Все наказы рассмотрены на профильных комитетах Думы и согласованы с администрацией Владивостока.

Председатель Думы Андрей Брик подчеркнул, что вопросы, рассмотренные на заседании Думы, важны для жизнедеятельности города и развития комфортной городской среды.

«Во-первых, это внесение изменений в бюджет на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов. Также был рассмотрен ряд проектов МПА по вопросам муниципальной службы и утвержден состав Общественного совета Думы. Совет будет осуществлять свою деятельность на общественных началах и обеспечивать взаимодействие жителей Владивостока, общественных объединений с органами местного самоуправления Владивостокского городского округа, что позволит депутатам Думы оперативно принимать меры для решения жизненно важных проблем, поддерживать полезные для города инициативы граждан», — отметил Андрей Брик.