Иркутская область подписала соглашение о сотрудничестве с Москвой
Договор предполагает развитие в
Договор предполагает развитие в
Иркутская область подписала соглашение о сотрудничестве в
В настоящее время делегация правительства Иркутской области находится в Москве.
«Жителям столицы будет представлена масштабная культурная программа. И в связи с этим благодарим правительство Москвы за помощь в организации мероприятий в столице и за предоставление площадок для организации концертов», — отметил Сергей Левченко.
По его словам, начиная с 1999 года, идет на высоком уровне развитие сотрудничества между Иркутской областью и Москвой.
«В последние годы объем товарооборота между нашим регионом и столицей превышает 3,5 млрд рублей. Основная продукция, которую вывозят из Москвы, это фармацевтика, моющие средства, парфюмерия, косметика, биоматериалы. Из Иркутской области в Москву поставляются автомобили, продукты питания, товары народного потребления. И наше сотрудничество, конечно, не ограничивается торговлей. Идет сотрудничество и по другим направлениям», — сказал Левченко.
По словам губернатора, между регионами реализуются совместные творческие проекты.
«Мы активно сотрудничаем с
Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь отметил, что подписание соглашения с Иркутской областью является важным событием.
«Иркутская область — это сказочный край. Там есть озеро Байкал — природная реликвия России. И сегодня мы подписываем соглашение о сотрудничестве. Иркутская область является нашим партнером в области образования, здравоохранения, культуры, экономики. Оттуда в Москву поставляются промышленные и продовольственные товары», — отметил Сергей Собянин.
В заключение он выразил уверенность, что подписание соглашения между двумя регионами выведет сотрудничество между ними на новый уровень.
Дни Иркутской области, приуроченные к 80-летию основания региона, датой которого является 27 сентября 1937 года, проходят в Москве с 9 по 16 октября.