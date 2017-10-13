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06:08 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Иркутская область подписала соглашение о сотрудничестве с Москвой

Договор предполагает развитие в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутская область подписала соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах с правительством Москвы в рамках дней Приангарья, которые проходят в столице страны накануне, 12 октября. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Глава Приангарья отметил, что Иркутская область и столица России тесно сотрудничают в сфере экономики, культурной политики, в области образования и здравоохранения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В настоящее время делегация правительства Иркутской области находится в Москве.

«Жителям столицы будет представлена масштабная культурная программа. И в связи с этим благодарим правительство Москвы за помощь в организации мероприятий в столице и за предоставление площадок для организации концертов», — отметил Сергей Левченко.

По его словам, начиная с 1999 года, идет на высоком уровне развитие сотрудничества между Иркутской областью и Москвой.

«В последние годы объем товарооборота между нашим регионом и столицей превышает 3,5 млрд рублей. Основная продукция, которую вывозят из Москвы, это фармацевтика, моющие средства, парфюмерия, косметика, биоматериалы. Из Иркутской области в Москву поставляются автомобили, продукты питания, товары народного потребления. И наше сотрудничество, конечно, не ограничивается торговлей. Идет сотрудничество и по другим направлениям», — сказал Левченко.

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По словам губернатора, между регионами реализуются совместные творческие проекты.

«Мы активно сотрудничаем с театрально-концертными организациями Москвы. Развивается научно-техническое сотрудничество. И, конечно, продолжает развиваться экономическое. Мы считаем, что в Москве должна быть представлена наиболее полно экологически чистая продукция нашего региона. Я хотел в заключение своего выступления выразить мэру Москвы Сергею Собянину признательность за встречу и хотел бы его пригласить посетить наш регион», — заключил губернатор.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь отметил, что подписание соглашения с Иркутской областью является важным событием.

«Иркутская область — это сказочный край. Там есть озеро Байкал — природная реликвия России. И сегодня мы подписываем соглашение о сотрудничестве. Иркутская область является нашим партнером в области образования, здравоохранения, культуры, экономики. Оттуда в Москву поставляются промышленные и продовольственные товары», — отметил Сергей Собянин.

В заключение он выразил уверенность, что подписание соглашения между двумя регионами выведет сотрудничество между ними на новый уровень.

Дни Иркутской области, приуроченные к 80-летию основания региона, датой которого является 27 сентября 1937 года, проходят в Москве с 9 по 16 октября.

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