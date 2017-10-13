Мэрия рассказала о планах благоустройства после 2018 года
Мэрия Москвы рассказала о планах благоустройства столицы в ближайшие три года. Согласно проекту бюджета, программу «Моя улица» продлят до 2020 года и потратят на нее еще 95 млрд руб.
Мэрия Москвы рассказала о планах благоустройства столицы в ближайшие три года. Согласно проекту бюджета, программу «Моя улица» продлят до 2020 года и потратят на нее еще 95 млрд руб.
Московские власти планируют благоустроить пойму реки Яузы после 2018 года. Об этом РБК сообщили в комплексе городского хозяйства. Как следует из проекта столичного бюджета, программу «Моя улица» продлят до 2020 года, хотя изначально планировали завершить в 2018-м.
В 2018 году планируется закончить благоустройство улиц Николоямская, Верхняя и Нижняя Радищевская, Высоцкого, Воробьёвской набережной, парка Ходынское поле, «а также ряда улиц и переулков в ЦАО». В начале октября на официальном сайте мэрии сообщалось, что указанные улицы (кроме набережной и Ходынского поля) вошли в программу «Моя улица» и будут благоустроены уже до конца текущего года.
Одновременно идет разработка адресов для благоустройства в 2019—2020 годах. Окончательный список будет утвержден после «общественных обсуждений». В мэрии добавили, что программа «Развитие городской среды» включает в себя благоустройство улиц, парков, общественного пространства на территории префектур.
По первоначальным планам «Моя улица» должна была быть реализована в 2015—2018 годах. Ее официальное название — «Благоустройство улиц и городских общественных пространств “Моя улица” на 2015−2018 годы». За первые два года в рамках программы было отремонтировано более 100 улиц, в 2017 году работы должны пройти на 80 улицах. В основном работы проводились в центре города. Были благоустроены Бульварное и Садовое кольца. В следующем году «Моя улица» распространится на спальные районы, сообщал глава департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев.
Как ранее подсчитал РБК, в 2015 году расходы на «Мою улицу» составили около 20 млрд руб., в 2016-м — уже 32, в 2015 году расходы на «Мою улицу» составили около 20 млрд руб., в текущем году затраты существенно превысят 40 млрд руб.