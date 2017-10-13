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07:17 (мск), источник: 365info.kz

Россия перебросила военных в Казахстан для учений

Российские военнослужащие прибыли в Казахстан на учения ОДКБ «Нерушимое братство-2017», передает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Источник: 365info.kz

От российской стороны в маневрах будут участвовать 400 военнослужащих: мотострелки Центрального военного округа, дислоцированные в Хакасии, а также 80 единиц военной техники, включая звено транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ и пару штурмовиков Су-25.

«Основными целями учений является укрепление взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами государств-членов ОДКБ, повышение навыков командиров и штабов всех степеней в работе по подготовке миротворческой операции и управлению силами и средствами при выполнении миротворческих задач», — говорится в сообщении.

В учениях, которые пройдут 16—20 октября на полигонах Илийский и Шошкалы, примут участие подразделения вооруженных сил Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана.

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