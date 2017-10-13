Россия перебросила военных в Казахстан для учений
Российские военнослужащие прибыли в Казахстан на учения ОДКБ «Нерушимое братство-2017», передает
Российские военнослужащие прибыли в Казахстан на учения ОДКБ «Нерушимое братство-2017», передает
От российской стороны в маневрах будут участвовать 400 военнослужащих: мотострелки Центрального военного округа, дислоцированные в Хакасии, а также 80 единиц военной техники, включая звено
«Основными целями учений является укрепление взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами
В учениях, которые пройдут