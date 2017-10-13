Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Вид авто, на которые мечтает пересадить весь Казахстан Назарбаев
«Спасибо»: Назарбаев Путину за отсутствие немецкого на встрече
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Белла Хадид отметила 21-летие без нижнего белья и в платье – СМИ
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Полицейские Москвы поймали известную актрису Казючиц и накажут
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
15Стрельба в Лас-Вегасе
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
07:37 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан возвращается к полноценному взаимодействию в рамках СНГ

В Ташкенте 3 ноября впервые пройдет заседание Совета глав правительств Содружества.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Узбекистан намерен разработать «дорожную карту» по активизации своей политики в СНГ, сообщил президент Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании Совета глав государств Содружества.

По словам президента, это позволит открыть принципиально новую страницу в отношениях со странами СНГ, расширить многоплановое и продуктивное партнерство.

Читайте также
Узбекистан подал заявку на председательство в СНГ — Лебедев

«Узбекистан намерен серьезно оптимизировать свои подходы и придать качественно новую динамику участию в деятельности СНГ. Особо подчеркну, что СНГ для Узбекистана — это не просто “площадка” для диалога, обмена мнениями и “сверки часов”. Для нас — это важнейший институт практического взаимодействия в приоритетных сферах, а страны-участницы Содружества — наши естественные партнеры, соседи и друзья», — отметил Мирзиёев.

В этой связи, заметил он, было принято решение о повышении уровня национального координатора от Узбекистана с заместителя министра иностранных дел до заместителя премьер-министра, а также возобновлении участия в Экономическом совете СНГ.

«В наших планах — глубокая инвентаризация правовой базы и состояния сотрудничества Узбекистана в рамках СНГ и на этой основе определение перспективных возможностей для его расширения. Мы заинтересованы в активизации сотрудничества по целому ряду приоритетных направлений, прежде всего в сферах торговли, инвестиций, транспорта, туризма, образования и науки, а также в области безопасности. Готовы присоединиться к деятельности ряда отраслевых органов СНГ, где мы ранее не участвовали», — подчеркнул Мирзиёев.

В качестве первого шага, сказал президент, в Ташкенте 3 ноября впервые пройдет заседание Совета глав правительств Содружества. В случае поддержки республика готова принять председательство в Содружестве в 2020 году и провести очередной саммит в Узбекистане, заключил он.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Черные дни 'черного' рынка: новые задержания валютчиков в Узбекистане
Была ли девочка: в деле Ибрагимова Габриэлу 'сменила' Земфира
СМИ узнали подробности дела о хищении в Роскомнадзоре
В Минобороны рассказали о новых комплексах мгновенного удара США
Опубликована запись «акустической атаки» на дипломатов США
Депутаты испытают южнокорейских секретарей-роботов
Россию заподозрили в попытке влиять на США с помощью покемонов
Недокуренную сигару Черчилля продали на аукционе за $12 тысяч
Финансирование медицинской помощи вырастет в 2018 году
Спорт
Состав на ЧМ: почему Россия похожа на Португалию Менее чем за год до чемпионата мира сборная России начала определять основной состав. Но это не наше ноу-хау: прецедент уже был
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
Кредиты на деревянные дома станут гораздо дешевле
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь