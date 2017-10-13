Узбекистан возвращается к полноценному взаимодействию в рамках СНГ

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Узбекистан намерен разработать «дорожную карту» по активизации своей политики в СНГ, сообщил президент Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании Совета глав государств Содружества.

По словам президента, это позволит открыть принципиально новую страницу в отношениях со странами СНГ, расширить многоплановое и продуктивное партнерство.

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«Узбекистан намерен серьезно оптимизировать свои подходы и придать качественно новую динамику участию в деятельности СНГ. Особо подчеркну, что СНГ для Узбекистана — это не просто “площадка” для диалога, обмена мнениями и “сверки часов”. Для нас — это важнейший институт практического взаимодействия в приоритетных сферах, а страны-участницы Содружества — наши естественные партнеры, соседи и друзья», — отметил Мирзиёев.

В этой связи, заметил он, было принято решение о повышении уровня национального координатора от Узбекистана с заместителя министра иностранных дел до заместителя премьер-министра, а также возобновлении участия в Экономическом совете СНГ.

«В наших планах — глубокая инвентаризация правовой базы и состояния сотрудничества Узбекистана в рамках СНГ и на этой основе определение перспективных возможностей для его расширения. Мы заинтересованы в активизации сотрудничества по целому ряду приоритетных направлений, прежде всего в сферах торговли, инвестиций, транспорта, туризма, образования и науки, а также в области безопасности. Готовы присоединиться к деятельности ряда отраслевых органов СНГ, где мы ранее не участвовали», — подчеркнул Мирзиёев.