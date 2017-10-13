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07:34 (мск), источник: Publika.md

﻿Парламент и правительство соберутся сегодня на совместное заседание

Парламент и правительство соберутся сегодня на совместное заседание.

Источник: Publika.md

Главный вопрос в повестке — исполнение плана реформ во второй половине 2017 года и внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС, которое предполагает внесение поправок в национальное законодательство.

Также депутаты и министры обсудят программу сотрудничества с Международным валютным фондом и обозначат приоритеты на будущее. Последнее такое заседание состоялось 2 февраля.

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