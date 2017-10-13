Парламент и правительство соберутся сегодня на совместное заседание
Парламент и правительство соберутся сегодня на совместное заседание.
Парламент и правительство соберутся сегодня на совместное заседание.
Главный вопрос в повестке — исполнение плана реформ во второй половине 2017 года и внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС, которое предполагает внесение поправок в национальное законодательство.
Также депутаты и министры обсудят программу сотрудничества с Международным валютным фондом и обозначат приоритеты на будущее. Последнее такое заседание состоялось 2 февраля.