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08:01 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Гражданский форум в Хабаровске соберет более 400 участников

Мероприятие пройдёт 18 и 19 октября.

В Хабаровске состоялось заключительное заседание комитета по вопросам организации Гражданского форума, который пройдет 18 и 19 октября. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятие объединит более 400 представителей власти и бизнеса, межрегиональных общественных организаций, некоммерческого сектора, молодежи. Помимо участников из Хабаровского края, ожидаются делегаты из Приморья, Магадана, Амурской области, Еврейской автономии, республики Саха (Якутия), представители депутатского корпуса. Для них организуют 35 дискуссионных площадок, экспертных сессий, тренингов и семинаров.

По информации пресс-службы правительства региона, основные мероприятия состоятся в педагогическом институте ТОГУ. В 10:00 состоится открытие форума, работа которого в этом году построена по «тематическим вертикалям».

«Тематическими вертикалями» форума мы вызвали большой интерес у коллег со всей страны. Это отмечают и федеральные эксперты, и члены Общественной палаты России, которые, как мы ожидаем, выступят модераторами на наших площадках и дадут оценку нынешнему Форуму. Впервые будет организована политическая площадка, где можно будет узнать, как политические партии края готовы повышать гражданскую активность. Также темой для обсуждения станет контроль работы некоммерческого сектора в части предоставления услуг, — отметил заместитель председателя правительства края по вопросам внутренней политики Виктор Марценко.

В первый день, в рамках одной из «вертикалей» запланировано обсуждение реализации государственной национальной политики. Основным мероприятием этой линейки станет заседание совета по межнациональным отношениям при губернаторе края Вячеславе Шпорте.

Главное мероприятие второго дня — расширенное заседание по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). С учетом задач, поставленных Президентом Владимиром Путиным, в рамках дискуссий и круглых столов участники займутся поиском оптимальной модели доступа некоммерческого сектора к оказанию социальных услуг. Итоги форума подведут в ходе пленарного заседания.

Отметим, несмотря на то, что регистрация уже завершилась, на форум может прийти любой желающий.

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