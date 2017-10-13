Назарбаев поблагодарил Путина за общение на русском
Нурсултан Назарбаев поблагодарил Владимира Путина за общение на русском с германскими бизнесменами.
Нурсултан Назарбаев поблагодарил Владимира Путина за общение на русском с германскими бизнесменами.
АСТАНА, 12 окт — Sputnik. Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил жест Владимира Путина, который стал общаться с предпринимателями из Германии на русском языке, передает РИА Новости.
«Спасибо за то, что вы с коллегами не стали говорить на немецком, иначе я бы ничего не понимал», — сказал Назарбаев, имея в виду тот факт, что Путин владеет немецким языком. «Учли момент, что я присутствую», — добавил он.
Встреча с представителями деловых кругов Германии состоялась во время прохождения саммита СНГ в Сочи, в котором принимал участие и глава Казахстана.