В мэрии Уфы прокомментировали отстранение главы управления капстроительства города Марата Гареева

Источник: Proufu.ru

В администрации города пояснили, что «ходатайства следственных органов о временном отстранении от должности сотрудников тех или иных организаций на время проведения следственных действий — распространенная правовая практика. Она позволяет обеспечить объективность следствия».

Также было отмечено, что «Марат Гареев за время работы на должности начальника управления капитального строительства Администрации городского округа город Уфа РБ зарекомендовал себя профессионалом, имеющим большой опыт работы в строительной отрасли и успешно применяющим этот опыт на практике. Время его работы характеризуется серьезными достижениями, произошедшими в строительной отрасли города».