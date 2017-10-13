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09:28 (мск), источник: PROUFU.ru

В мэрии Уфы прокомментировали отстранение главы управления капстроительства города Марата Гареева

Напомним, Марат Гареев был временно отстранен от должности в связи с обвинением в превышении должностных полномочий и незаконном обороте специальных технических средств — устройства для прослушивания.

Источник: Proufu.ru

В администрации города пояснили, что «ходатайства следственных органов о временном отстранении от должности сотрудников тех или иных организаций на время проведения следственных действий — распространенная правовая практика. Она позволяет обеспечить объективность следствия».

Также было отмечено, что «Марат Гареев за время работы на должности начальника управления капитального строительства Администрации городского округа город Уфа РБ зарекомендовал себя профессионалом, имеющим большой опыт работы в строительной отрасли и успешно применяющим этот опыт на практике. Время его работы характеризуется серьезными достижениями, произошедшими в строительной отрасли города».

Сотрудники администрации выразили надежду, что Марату Гарееву удастся отстоять свои позиции в суде, и призвали помнить о презумпции невиновности. Ведь окончательное решение остается за судом.

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