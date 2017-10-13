Донской избирком отказал инициаторам референдума о прямых выборах мэров
Избирательная комиссия Ростовской области отказала в регистрации инициативной группе по проведению областного референдума мэров, сообщает
Избирательная комиссия Ростовской области отказала в регистрации инициативной группе по проведению областного референдума мэров, сообщает
Ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума по проекту регионального закона «Об избрании в Ростовской области глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных районов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и о месте глав муниципальных образований в системе органов местного самоуправления» поступило в областную избирательную комиссию 28 сентября.
В ходе проверки представленных в облизбирком документов были выявлены несоответствия требованиям федерального и областного законодательства, а также Уставу Ростовской области.
В связи с этим 12 октября было принято постановление об отказе в регистрации инициативной группы.