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13:21 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Донской избирком отказал инициаторам референдума о прямых выборах мэров

Избирательная комиссия Ростовской области отказала в регистрации инициативной группе по проведению областного референдума мэров, сообщает пресс-служба облизбиркома.

Источник: Аргументы и факты

Ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума по проекту регионального закона «Об избрании в Ростовской области глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных районов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и о месте глав муниципальных образований в системе органов местного самоуправления» поступило в областную избирательную комиссию 28 сентября.

В ходе проверки представленных в облизбирком документов были выявлены несоответствия требованиям федерального и областного законодательства, а также Уставу Ростовской области.

В связи с этим 12 октября было принято постановление об отказе в регистрации инициативной группы.

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