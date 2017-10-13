Завтра временный губернатор и временный мэр будут убираться в Омске на субботнике

Временному губернатору Александру Буркову придётся убираться за омичами в первую же неделю работы. Завтра, 14 октября, он вместе с временным мэром Сергеем Фроловым примет участие в субботнике в парке «Зелёный остров».

Как сообщают источники Om1.ru, вместе с Бурковым не будет никого из членов областного правительства. Однако к уборке присоединятся его советники, которые прибыли с ним из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга: советник по финансам Дмитрий Ушаков, советник по внутренней политике Андрей Кузнецов и советник по информационной политике Олег Заремба. Поучаствует в субботнике и спикер Законодательного Собрания Владимир Варнавский.