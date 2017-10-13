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09:29 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре состоялось первое заседание рабочей группы по возвращению льгот пенсионерам

Дмитрий Азаров поставил министрам задачу проработать варианты мер соцподдержки в недельный срок.

Источник: РИА "Новости"

Вчера, 12 октября, состоялось первое расширенное заседание рабочей группы по вопросу оказания мер социальной поддержки населению Самарской области, в котором принял участие врио губернатора Дмитрий Азаров. Напомним, в состав рабочей группы вошли 29 человек: представители всех фракций губдумы, региональные министры и члены областной Общественной палаты.

«Люди, которые нуждаются в дополнительной социальной поддержке, не поняли принятые ранее решения и считают их несправедливыми. Я уже побывал и в ряде городских округов, и в сельских районах, и везде ко мне подходят и обращаются с просьбой вернуться к общественному обсуждению данного вопроса и пересмотреть уже скорректированную систему мер социальной поддержки», — отметил глава региона.

На совещании было подчеркнуто, что на первом этапе приоритетной задачей рабочей группы является анализ сложившейся ситуации и детальное изучение последствий принятых решений.

В ходе заседания были заслушаны доклады о текущей ситуации, а также были озвучены несколько критических замечаний по поводу организации льготных перевозок в Самаре и Тольятти.

После этого состоялось обсуждение, в ходе которого высказался каждый член рабочей группы. Почти все выступающие сказали о необходимости дополнительной соцподдержки работающим пенсионерам, имеющим статус ветеранов труда. Дмитрий Азаров предложил решать имеющиеся проблемы пошагово, с учетом их остроты, и начать именно с этой категории льготников.

Глава региона поручил врио министра соцдема проработать варианты корректировки мер соцподдержки для работающих пенсионеров в течение недели. Такой же срок он отвел врио министра транспорта для проведения необходимых расчетов и поиска вариантов решения проблемы с льготными перевозками. Дмитрий Азаров напомнил, что в 20-х числах месяца у многих будет заканчиваться лимит.

«Люди ждут этих решений, — подчеркнул врио губернатора, — и мы не можем их подвести».

Следующее заседание рабочей группы состоится через неделю, 19 октября. На совещании врио министров доложат свои предложения по корректировке механизмов соцподдержки. Планируется принятие конкретных решений.

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