Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Секс сокращает жизнь
Еще одна страна признала Крым частью России
Крупнейший в РФ ретейлер X5 откажется от своей сети магазинов
СNN обвинил Россию в разжигании межнациональной розни в США
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
“Крым российский”: британцы восторгаются Керченским мостом
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
СМИ: КНДР попросила у РФ поддержки в "укрощении США огнем"
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
10:16 (мск), источник: Вести - Пермь

Проект регионального бюджета одобрили общественники

Так плотно к формированию главного финансового документа края Общественную палату еще не привлекали.

Источник: Вести - Пермь

Общественная палата Пермского края одобрила проект регионального бюджета на ближайшие несколько лет. Теперь слово за депутатами Законодательного собрания. Довольно большая работа проделана. Так плотно к формированию главного финансового документа края общественников еще не привлекали. На заседание палаты пришел губернатор Максим Решетников и сразу начал с поздравлений.

Почетной грамотой награждается Нина Зайцева, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, член Общественной палаты Прикамья. Цветы и пожелания — от главы региона.

Максим Решетников поблагодарил членов палаты за работу. Общественники контролировали подрядчиков в программе благоустройства дворов. Внесли предложения в проект бюджета. Губернатор назвал главный финансовый документ социально ориентированным, в приоритете медицина.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: «В здравоохранении на укрепление материально-технической базы, на капитальный ремонт, на текущий, на закупку оборудования у нас 570 миллионов рублей на следующий год предусмотрено. Это большой объем средств, плюс к этому мы заложили средства на строительство новых поликлиник».

Основные направления не изменятся — строительство детских садов и школ, газификация, сельское хозяйство. 130,5 миллиардов на медицину, 102 — на образование. Эти цифры сразу на три года. До 500 млн ежегодно — на расселение ветхого и аварийного жилья. Выделены средства и на программу благоустройства.

На ремонт и строительство дорог предусмотрено 33 миллиарда рублей. Это серьезные объекты в Перми и Пермском крае — улица Строителей, развязка Героев Хасана-Транссиб, обход Чусового и дорога Соликамск-Березники.

Концепция бюджета сформирована в результате поездок, которые совершил Максим Решетников. С рабочими визитами он побывал в каждом районе Пермского края.

Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края: «Бюджет, конечно же, социально направленный, потому что вопросы медицины, которые волнуют очень многих, вопросы развития образования, вопросы строительства детских садов, и вопросы строительства школ, которые сейчас становятся чрезвычайно актуальными проблемами — это все в бюджете 2018 года есть».

На сегодняшний день проект бюджета внесен в Законодательное собрание Прикамья. До нового года депутаты должны вынести свой вердикт.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Каннибала задержали с печенью убитого соседа в кармане
У датского изобретателя, подозреваемого в убийстве журналистки, нашли видео с обезглавливанием женщин
СМИ узнали подробности дела о хищении в Роскомнадзоре
Минобороны сообщило об освобождении 92% территории Сирии от ИГ
Опубликована запись «акустической атаки» на дипломатов США
Гендиректор Samsung Electronics подал в отставку
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
Глава Amazon Studios отстранен после обвинений в домогательствах
Мошенники нашли новый способ украсть ваши деньги с банковской карты
Спорт
Состав на ЧМ: почему Россия похожа на Португалию Менее чем за год до чемпионата мира сборная России начала определять основной состав. Но это не наше ноу-хау: прецедент уже был
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
5 способов выжать из балкона максимум
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь