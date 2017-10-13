Проект регионального бюджета одобрили общественники
Так плотно к формированию главного финансового документа края Общественную палату еще не привлекали.
Так плотно к формированию главного финансового документа края Общественную палату еще не привлекали.
Общественная палата Пермского края одобрила проект регионального бюджета на ближайшие несколько лет. Теперь слово за депутатами Законодательного собрания. Довольно большая работа проделана. Так плотно к формированию главного финансового документа края общественников еще не привлекали. На заседание палаты пришел губернатор Максим Решетников и сразу начал с поздравлений.
Почетной грамотой награждается Нина Зайцева, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, член Общественной палаты Прикамья. Цветы и пожелания — от главы региона.
Максим Решетников поблагодарил членов палаты за работу. Общественники контролировали подрядчиков в программе благоустройства дворов. Внесли предложения в проект бюджета. Губернатор назвал главный финансовый документ социально ориентированным, в приоритете медицина.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: «В здравоохранении на укрепление
Основные направления не изменятся — строительство детских садов и школ, газификация, сельское хозяйство. 130,5 миллиардов на медицину, 102 — на образование. Эти цифры сразу на три года. До 500 млн ежегодно — на расселение ветхого и аварийного жилья. Выделены средства и на программу благоустройства.
На ремонт и строительство дорог предусмотрено 33 миллиарда рублей. Это серьезные объекты в Перми и Пермском крае — улица Строителей, развязка Героев
Концепция бюджета сформирована в результате поездок, которые совершил Максим Решетников. С рабочими визитами он побывал в каждом районе Пермского края.
Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края: «Бюджет, конечно же, социально направленный, потому что вопросы медицины, которые волнуют очень многих, вопросы развития образования, вопросы строительства детских садов, и вопросы строительства школ, которые сейчас становятся чрезвычайно актуальными проблемами — это все в бюджете 2018 года есть».
На сегодняшний день проект бюджета внесен в Законодательное собрание Прикамья. До нового года депутаты должны вынести свой вердикт.