Проект регионального бюджета одобрили общественники

Источник: Вести - Пермь

Общественная палата Пермского края одобрила проект регионального бюджета на ближайшие несколько лет. Теперь слово за депутатами Законодательного собрания. Довольно большая работа проделана. Так плотно к формированию главного финансового документа края общественников еще не привлекали. На заседание палаты пришел губернатор Максим Решетников и сразу начал с поздравлений.

Почетной грамотой награждается Нина Зайцева, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, член Общественной палаты Прикамья. Цветы и пожелания — от главы региона.

Максим Решетников поблагодарил членов палаты за работу. Общественники контролировали подрядчиков в программе благоустройства дворов. Внесли предложения в проект бюджета. Губернатор назвал главный финансовый документ социально ориентированным, в приоритете медицина.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: «В здравоохранении на укрепление материально-технической базы, на капитальный ремонт, на текущий, на закупку оборудования у нас 570 миллионов рублей на следующий год предусмотрено. Это большой объем средств, плюс к этому мы заложили средства на строительство новых поликлиник».

Основные направления не изменятся — строительство детских садов и школ, газификация, сельское хозяйство. 130,5 миллиардов на медицину, 102 — на образование. Эти цифры сразу на три года. До 500 млн ежегодно — на расселение ветхого и аварийного жилья. Выделены средства и на программу благоустройства.

На ремонт и строительство дорог предусмотрено 33 миллиарда рублей. Это серьезные объекты в Перми и Пермском крае — улица Строителей, развязка Героев Хасана-Транссиб, обход Чусового и дорога Соликамск-Березники.

Концепция бюджета сформирована в результате поездок, которые совершил Максим Решетников. С рабочими визитами он побывал в каждом районе Пермского края.

Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края: «Бюджет, конечно же, социально направленный, потому что вопросы медицины, которые волнуют очень многих, вопросы развития образования, вопросы строительства детских садов, и вопросы строительства школ, которые сейчас становятся чрезвычайно актуальными проблемами — это все в бюджете 2018 года есть».