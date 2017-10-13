Министры обороны Узбекистана и РФ провели переговоры в Душанбе
Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов провел переговоры с Министром обороны России Сергеем Шойгу в Душанбе (Таджикистан) «на полях» заседания Совета министров обороны
Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов провел переговоры с Министром обороны России Сергеем Шойгу в Душанбе (Таджикистан) «на полях» заседания Совета министров обороны
В ходе встречи Сергей Шойгу отметил, что Узбекистан и РФ ведут большую работу по укреплению военного,
«Нарастание угроз, которые идут со стороны повышающейся нестабильности Афганистана, заставляют нас все более и более тесно сотрудничать в борьбе и с международным терроризмом, и по обеспечению безопасности в этом регионе», — добавил глава оборонного ведомства РФ.
Он добавил, что Узбекистан является стратегическим партнером России в
«Сегодня мы должны консолидировано противостоять вызовам и угрозам, особенно со стороны международного терроризма», — заявил Сергей Шойгу.
Он отметил, что за последний год удалось значительно повысить уровень сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана, «который надо поддерживать и развивать».
Шойгу выразил надежду, что сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества в сфере безопасности и будет способствовать укреплению дружественных отношений между вооружёнными силами двух стран.
«Мы готовы к углублению нашего сотрудничества во всех областях. По всем направлениям мы будем делать всё возможное, чтобы обеспечить обороноспособность южных границ Содружества, мы в стороне не будем стоять», — сказал Абдусалом Азизов.