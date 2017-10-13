Министры обороны Узбекистана и РФ провели переговоры в Душанбе

Источник: Uzdaily.uz

В ходе встречи Сергей Шойгу отметил, что Узбекистан и РФ ведут большую работу по укреплению военного, военно-технического сотрудничества, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Нарастание угроз, которые идут со стороны повышающейся нестабильности Афганистана, заставляют нас все более и более тесно сотрудничать в борьбе и с международным терроризмом, и по обеспечению безопасности в этом регионе», — добавил глава оборонного ведомства РФ.

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Он добавил, что Узбекистан является стратегическим партнером России в Центрально-Азиатском регионе. Шойгу добавил, что страны успешно взаимодействуют во многих областях, включая сферу безопасности.

«Сегодня мы должны консолидировано противостоять вызовам и угрозам, особенно со стороны международного терроризма», — заявил Сергей Шойгу.

Он отметил, что за последний год удалось значительно повысить уровень сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана, «который надо поддерживать и развивать».

Шойгу выразил надежду, что сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества в сфере безопасности и будет способствовать укреплению дружественных отношений между вооружёнными силами двух стран.