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10:02 (мск), источник: Uzdaily.uz

Министры обороны Узбекистана и РФ провели переговоры в Душанбе

Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов провел переговоры с Министром обороны России Сергеем Шойгу в Душанбе (Таджикистан) «на полях» заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ.

Источник: Uzdaily.uz

В ходе встречи Сергей Шойгу отметил, что Узбекистан и РФ ведут большую работу по укреплению военного, военно-технического сотрудничества, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Нарастание угроз, которые идут со стороны повышающейся нестабильности Афганистана, заставляют нас все более и более тесно сотрудничать в борьбе и с международным терроризмом, и по обеспечению безопасности в этом регионе», — добавил глава оборонного ведомства РФ.

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Он добавил, что Узбекистан является стратегическим партнером России в Центрально-Азиатском регионе. Шойгу добавил, что страны успешно взаимодействуют во многих областях, включая сферу безопасности.

«Сегодня мы должны консолидировано противостоять вызовам и угрозам, особенно со стороны международного терроризма», — заявил Сергей Шойгу.

Он отметил, что за последний год удалось значительно повысить уровень сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана, «который надо поддерживать и развивать».

Шойгу выразил надежду, что сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества в сфере безопасности и будет способствовать укреплению дружественных отношений между вооружёнными силами двух стран.

«Мы готовы к углублению нашего сотрудничества во всех областях. По всем направлениям мы будем делать всё возможное, чтобы обеспечить обороноспособность южных границ Содружества, мы в стороне не будем стоять», — сказал Абдусалом Азизов.

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