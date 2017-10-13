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10:11 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Вице-губернатор Инесса Акентьева покинула свой пост

По некоторым данным, чиновница переходит на работу в «Наш Красноярский край».

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение об увольнении своего заместителя Инессы Акентьевой. Документ опубликован на официальном сайте регионального правительства.

Последним днем работы Акентьевой станет 13 октября. В распоряжении отмечается, что чиновница уходит по собственному желанию.

Инесса Акентьева работала в должности вице-губернатора с июня 2014 года, отвечая за координацию информационной политики в регионе. До этого она возглавляла краевое агентство печати и департамент информационной политики мэрии Красноярска.

Впервые об уходе Акентьевой из правительства стало известно на прошлой неделе. По некоторым данным, чиновница станет главным редактором газеты «Наш Красноярский край».

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