Вице-губернатор Инесса Акентьева покинула свой пост
По некоторым данным, чиновница переходит на работу в «Наш Красноярский край».
По некоторым данным, чиновница переходит на работу в «Наш Красноярский край».
Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение об увольнении своего заместителя Инессы Акентьевой. Документ опубликован на официальном сайте регионального правительства.
Последним днем работы Акентьевой станет 13 октября. В распоряжении отмечается, что чиновница уходит по собственному желанию.
Инесса Акентьева работала в должности
Впервые об уходе Акентьевой из правительства стало известно на прошлой неделе. По некоторым данным, чиновница станет главным редактором газеты «Наш Красноярский край».