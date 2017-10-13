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11:45 (мск), источник: КрымPress

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская снова обратилась к Генеральному прокурору РФ

Поклонская просит прислушаться прокуратуру к словам Патриарха Кирилла. Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская публично обратилась к Генеральному прокурору России с просьбой отреагировать на грядущую кинопремьеру фильма Алексея Учителя «Матильда».

Ранее в ответах подчиненных Вам прокуроров была ссылка на отсутствие официальной позиции РПЦ по ситуации вокруг проекта «Матильда». Сегодня она есть, — написала Н. Поклонская.

Депутат имеет в виду Слово Святейшего Патриарха Кирилла на заседании Высшего Церковного Совета 12 октября.

Патриарх, конечно, не высказался в смысле: «Матильду» — запретить. В его словах — мудрая позиция отношения к истории и историческим персоналиям. Возможна ли объективная оценка истории? Спорный вопрос и предмет баталий. История — очень удобная почва для идеологических спекуляций, создания выгодных мифов — как национальных, так и антинациональных. При работе с историей так легко уйти в лукавую трактовку, даже в мелочах. Но для честного человека ложь и лукавство немыслимы. Как же быть? Стремиться быть добросовестным при работе с фактами. Избегать домыслов. Особенно домыслов, которые не просто являются фальшивкой, но еще и способны ранить огромное количество людей, как это произошло с еще не вышедшим на экраны, но уже ставшим печально известным фильмом.

События ХХ века для многих людей — это все еще кровоточащая рана. Царственные страстотерпцы, сонм новомучеников и исповедников за веру, сотни тысяч жертв, уничтоженное духовное наследие, изгнание интеллектуального цвета нации за ее пределы… К сожалению, эти горькие страницы нашего прошлого сегодня часто становятся предметом спекуляций, в том числе и на художественном уровне. Художник имеет право на художественный вымысел. Но художественный вымысел и ложь — это разные вещи. Художественный вымысел является драматургическим приемом и как таковой усиливает интерес зрителя к историческим фактам. Ложь — это не драматургический прием. Ложь грубо искажает историческую действительность и сознательно вводит людей в заблуждение. Именно ложь лежала в основе пропаганды, ввергшей наш народ в революционный хаос, а затем и в пучину страданий. Не потому ли обращенный к стране призыв Александра Исаевича Солженицына «жить не по лжи» прозвучал так пронзительно и получил такой живой отклик, и в первую очередь в среде нашей художественной интеллигенции, — сказал Патриарх Кирилл. Патриарх затронул очень важную тему. Нашего отношения к истории. Но в этом контексте «Матильда» — лишь маленькая часть лжи. Лжи, которая лежит в основе многократного переписывания учебников по истории и изменениях школьных и вузовских программ, лжи попыток «единения» сторон гражданской войны, лжи досок Маннергейму и оценок правителям советской эпохи…

Тем временем, Наталья Поклонская не теряет надежды на отмену прокатного удостоверения «Матильды»

. Де-юре это может сделать Прокуратура. Публично обращаюсь к Генеральному прокурору России зная, что Юрий Яковлевич уважительно и бережно относится к вере, к мнению Патриарха и Муфтия России, к гражданам страны (90% которых относят себя к верующим традиционных конфессий России), — пишет Поклонская. — Уважаемый Юрий Яковлевич, прокуратура всегда стоит на защите закона, Родины и людей. Именно это двигало нами, сотрудниками прокуратуры еще когда-то Автономной Республики Крым.

Прошу Вас, взять на личный контроль реализацию прокуратурой России полномочий, которых нет ни у Патриарха, ни у Муфтия, ни у депутата и людей, а есть у прокурора в силу закона. Внести представления в профильные министерства правительства РФ с требованием принять меры к устранению нарушений закона путем отзыва прокатного удостоверения на провокационный фильм «Матильда». Этого ждут 90% населения России, верующие основных ее традиционных конфессий. До официальной даты премьеры х/ф «Матильда» остается менее двух недель.

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