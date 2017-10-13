Андрей Травников выступил перед Общественной палатой региона

Источник: VN.ru

Сегодня, 13 октября, врио губернатора Андрей Травников принял участие в пленарном заседании Общественной палаты Новосибирской области. Члены собрания совместно рассмотрели планы работы на 2017−2018 год, оптимизацию работы комиссии палаты и обсудили вопросы деятельности в регионе территориального общественного самоуправления (ТОС).

Андрей Травников, впервые выступая перед Общественной палатой, отметил, что ее состав очень сильный, и выразил желание познакомиться с каждым из 75 членов, чтобы в дальнейшей работе опираться на экспертное мнение участников для развития активного диалога с представителями общественных движений и организаций.

Врио главы региона признал, что на сегодняшний день существует достаточное количество различных форматов платформ для связи с представителями власти, но безусловное преимущество Общественный палаты Новосибирской области — полная объективность и опора на нормативную базу.

Вчера участники палаты обсуждали одну из наболевших проблем в регионе — утилизацию отходов и исполнение федерального законодательства по переработке отходов. Травников предположил, что рекомендации экспертов будут использованы в работе и войдут в общий аналитический доклад Общественный палаты России.

— Умение слышать друг друга всегда идет на пользу общему делу. В моем понимании, именно Общественная палата должна стать площадкой для широкого общественного обсуждения, — пояснил Андрей Травников. — В первую очередь, я буду опираться на результаты вашей деятельности, на ваше экспертное мнение. Мне хотелось бы, чтобы наше взаимодействие не было формальным, а заседания Общественной палаты и комиссий приносили конкретные результаты.

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