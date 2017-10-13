Конкурсная комиссия объяснила выбор кандидатов на пост мэра Красноярска
Больше всего баллов набрал и.о. министра транспорта Сергей Еремин.
Больше всего баллов набрал и.о. министра транспорта Сергей Еремин.
Члены конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Красноярска объяснили, почему их выбор пал именно на четверых претендентов. В финал политической гонки вышли Сергей Еремин, Владислав Логинов, Эдхам Акбулатов и Владимир Егоров.
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По словам председателя комиссии Анатолия Цыкалова, в докладе и.о. министра транспорта Красноярского края Сергея Еремина была новизна, кандидат продемонстрировал отличные знания проблем города и предложил пути их решения.
Действующий мэр Красноярска Эдхам Акбулатов также представил на суд комиссии «блестящую» программу, однако на более низкую оценку повлияла нерадужная дорожная ситуация в городе.
Отметим, что на сессии 24 октября депутаты горсовета путем тайного голосования выберут мэра Красноярска. Для победы кандидату необходимо набрать минимум 19 голосов.