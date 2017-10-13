Конкурсная комиссия объяснила выбор кандидатов на пост мэра Красноярска

Члены конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Красноярска объяснили, почему их выбор пал именно на четверых претендентов. В финал политической гонки вышли Сергей Еремин, Владислав Логинов, Эдхам Акбулатов и Владимир Егоров.

На пресс-конференции одна из участников комиссии Евгения Бухарова рассказала, что результаты отбора кандидатов не стоит напрямую связывать с квалификацией кандидатов. Учитывая процедуру отбора, невозможно умышленно поставить кого-то на первое или второе место.

По словам председателя комиссии Анатолия Цыкалова, в докладе и.о. министра транспорта Красноярского края Сергея Еремина была новизна, кандидат продемонстрировал отличные знания проблем города и предложил пути их решения.

Действующий мэр Красноярска Эдхам Акбулатов также представил на суд комиссии «блестящую» программу, однако на более низкую оценку повлияла нерадужная дорожная ситуация в городе.