Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Секс сокращает жизнь
Новый регламент ГИБДД: остановка без причины и запрет на цепочки
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?В четверг США, а также Израиль, объявили о намерении покинуть ЮНЕСКО
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Смерть перед шоу: экс-муж Распутиной скончался - СМИ
Белла Хадид показалась в платье без белья - СМИ
Жена Андрея Аршавина опровергла слухи о расставании с футболистом
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
СМИ: КНДР попросила у РФ поддержки в "укрощении США огнем"
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
10:41 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Конкурсная комиссия объяснила выбор кандидатов на пост мэра Красноярска

Больше всего баллов набрал и.о. министра транспорта Сергей Еремин.

Члены конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Красноярска объяснили, почему их выбор пал именно на четверых претендентов. В финал политической гонки вышли Сергей Еремин, Владислав Логинов, Эдхам Акбулатов и Владимир Егоров.

На пресс-конференции одна из участников комиссии Евгения Бухарова рассказала, что результаты отбора кандидатов не стоит напрямую связывать с квалификацией кандидатов. Учитывая процедуру отбора, невозможно умышленно поставить кого-то на первое или второе место.

По словам председателя комиссии Анатолия Цыкалова, в докладе и.о. министра транспорта Красноярского края Сергея Еремина была новизна, кандидат продемонстрировал отличные знания проблем города и предложил пути их решения.

Действующий мэр Красноярска Эдхам Акбулатов также представил на суд комиссии «блестящую» программу, однако на более низкую оценку повлияла нерадужная дорожная ситуация в городе.

Отметим, что на сессии 24 октября депутаты горсовета путем тайного голосования выберут мэра Красноярска. Для победы кандидату необходимо набрать минимум 19 голосов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Вице-губернатор Инесса Акентьева покинула свой пост
СМИ узнали подробности дела о хищении в Роскомнадзоре
Минобороны сообщило об освобождении 92% территории Сирии от ИГ
Опубликована запись «акустической атаки» на дипломатов США
Гендиректор Samsung Electronics подал в отставку
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
Глава Amazon Studios отстранен после обвинений в домогательствах
Мошенники нашли новый способ украсть ваши деньги с банковской карты
Спорт
Состав на ЧМ: почему Россия похожа на Португалию Менее чем за год до чемпионата мира сборная России начала определять основной состав. Но это не наше ноу-хау: прецедент уже был
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
Кредиты на деревянные дома станут гораздо дешевле
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь