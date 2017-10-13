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12:42 (мск), источник: ИА REGNUM

Госдума прекратила депутатские полномочия Буркова

В связи с назначением врио губернатора Омской области.

Источник: РИА "Новости"

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Александра Буркова («Справедливая Россия»). Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, соответствующее постановление приняла Госдума.

Полномочия прекращены в связи с назначением Буркова врио губернатора Омской области.

Президент РФ Владимир Путин 9 октября принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова и назначил врио депутата Госдумы от «Справедливой России» Александра Буркова.

Вместе с тем, по словам лидера партии Сергея Миронова, «Справедливая Россия» на следующей неделе определится с передачей мандата Александра Буркова, который занимал пост первого заместителя руководителя фракции в Госдуме. Также на следующей недели можно ждать решения о том, кто станет первым заместителем руководителя фракции.

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