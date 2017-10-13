Госдума прекратила депутатские полномочия Буркова

Вместе с тем, по словам лидера партии Сергея Миронова, «Справедливая Россия» на следующей неделе определится с передачей мандата Александра Буркова, который занимал пост первого заместителя руководителя фракции в Госдуме. Также на следующей недели можно ждать решения о том, кто станет первым заместителем руководителя фракции.