Госдума прекратила депутатские полномочия Буркова
В связи с назначением врио губернатора Омской области.
В связи с назначением врио губернатора Омской области.
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Александра Буркова («Справедливая Россия»). Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, соответствующее постановление приняла Госдума.
Полномочия прекращены в связи с назначением Буркова врио губернатора Омской области.
Президент РФ Владимир Путин 9 октября принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова и назначил врио депутата Госдумы от «Справедливой России» Александра Буркова.
Вместе с тем, по словам лидера партии Сергея Миронова, «Справедливая Россия» на следующей неделе определится с передачей мандата Александра Буркова, который занимал пост первого заместителя руководителя фракции в Госдуме. Также на следующей недели можно ждать решения о том, кто станет первым заместителем руководителя фракции.