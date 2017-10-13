ЦИК РК отказался наблюдать за выборами в Кыргызстане из-за высказываний Атамбаева
Член Центризбиркома РК Марат Сарсембаев отказался наблюдать за выборами в Кыргызстане
Член Центризбиркома РК Марат Сарсембаев отказался наблюдать за выборами в Кыргызстане
«7 октября 2017 года президент Кыргызстана выступил с речью, в которой он обвинил Казахстан в грубом вмешательстве в дела Кыргызстана, в частности в процесс выборов президента страны. Я, как член избиркома, имеющий не малый опыт в наблюдении за выборами во многих странах мира, считаю надуманными публичные высказывания о грубом вмешательстве республики Казахстан в дела Республики Кыргызстан. Также, желая не допускать какие бы то ни было действия, которые могли бы дать малейший повод обвинить нашу страну в чем бы то ни было, заявляю об отказе от поездки в Кыргызстан для осуществления наблюдения за президентскими выборами и прошу коллег поддержать мое заявление», — заявил в ходе заседания членов ЦИК РК Сарсембаев. Коллеги Сарсембаева поддержали его отказ наблюдать за ходом выборов в Кыргызстане.
«В виду недавно прозвучавших беспрецедентных заявлений президента Кыргызстана Центральная избирательная комиссия Казахстана приняла решение отказаться от участия в наблюдении за выборами в качестве самостоятельного субъекта наблюдения в рамках действующего двустороннего меморандума о взаимопонимании между Центральной комиссией по выборам и проведению референдума Кыргызской Республики и Центральной избирательной комиссией Казахстана», — позже добавили в ЦИК.
При этом, исполняя принятые международные обязательства, ЦИК направит представителей Казахстана в качестве наблюдателей на президентские выборы в Кыргызстане. 46 казахстанских наблюдателей будут осуществлять мониторинг выборов в составах миссий СНГ, БДИПЧ/ОБСЕ, ШОС, ССТГ, а также по линии парламентских ассамблей СНГ, ОБСЕ, тюркоязычных стран. Выборы президента Кыргызстана пройдут в это воскресенье, 15 октября. В качестве кандидатов в президенты выдвинуты 13 человек. В их числе три бывших