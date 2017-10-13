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10:43 (мск), источник: Tengrinews

ЦИК РК отказался наблюдать за выборами в Кыргызстане из-за высказываний Атамбаева

Член Центризбиркома РК Марат Сарсембаев отказался наблюдать за выборами в Кыргызстане из-за высказываний Атамбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«7 октября 2017 года президент Кыргызстана выступил с речью, в которой он обвинил Казахстан в грубом вмешательстве в дела Кыргызстана, в частности в процесс выборов президента страны. Я, как член избиркома, имеющий не малый опыт в наблюдении за выборами во многих странах мира, считаю надуманными публичные высказывания о грубом вмешательстве республики Казахстан в дела Республики Кыргызстан. Также, желая не допускать какие бы то ни было действия, которые могли бы дать малейший повод обвинить нашу страну в чем бы то ни было, заявляю об отказе от поездки в Кыргызстан для осуществления наблюдения за президентскими выборами и прошу коллег поддержать мое заявление», — заявил в ходе заседания членов ЦИК РК Сарсембаев. Коллеги Сарсембаева поддержали его отказ наблюдать за ходом выборов в Кыргызстане.

«В виду недавно прозвучавших беспрецедентных заявлений президента Кыргызстана Центральная избирательная комиссия Казахстана приняла решение отказаться от участия в наблюдении за выборами в качестве самостоятельного субъекта наблюдения в рамках действующего двустороннего меморандума о взаимопонимании между Центральной комиссией по выборам и проведению референдума Кыргызской Республики и Центральной избирательной комиссией Казахстана», — позже добавили в ЦИК.

При этом, исполняя принятые международные обязательства, ЦИК направит представителей Казахстана в качестве наблюдателей на президентские выборы в Кыргызстане. 46 казахстанских наблюдателей будут осуществлять мониторинг выборов в составах миссий СНГ, БДИПЧ/ОБСЕ, ШОС, ССТГ, а также по линии парламентских ассамблей СНГ, ОБСЕ, тюркоязычных стран. Выборы президента Кыргызстана пройдут в это воскресенье, 15 октября. В качестве кандидатов в президенты выдвинуты 13 человек. В их числе три бывших премьер-министра страны. Ранее политологи отметили, что среди явных фаворитов предвыборной гонки двое кандидатов — Сооронбай Жээнбеков и Омурбек Бабанов. 30 октября 2011 года президентом Кыргызстана был избран Алмазбек Атамбаев. Официально он вступил в должность 1 декабря 2011 года.

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