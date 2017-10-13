ЦИК РК отказался наблюдать за выборами в Кыргызстане из-за высказываний Атамбаева

«7 октября 2017 года президент Кыргызстана выступил с речью, в которой он обвинил Казахстан в грубом вмешательстве в дела Кыргызстана, в частности в процесс выборов президента страны. Я, как член избиркома, имеющий не малый опыт в наблюдении за выборами во многих странах мира, считаю надуманными публичные высказывания о грубом вмешательстве республики Казахстан в дела Республики Кыргызстан. Также, желая не допускать какие бы то ни было действия, которые могли бы дать малейший повод обвинить нашу страну в чем бы то ни было, заявляю об отказе от поездки в Кыргызстан для осуществления наблюдения за президентскими выборами и прошу коллег поддержать мое заявление», — заявил в ходе заседания членов ЦИК РК Сарсембаев. Коллеги Сарсембаева поддержали его отказ наблюдать за ходом выборов в Кыргызстане.