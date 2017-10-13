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12:31 (мск), источник: БЕЛТА

Парламенты Беларуси и Азербайджана могут внести значительный вклад в развитие двусторонних отношений

13 октября, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Парламенты Беларуси и Азербайджана могут внести значительный вклад в развитие двусторонних отношений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 13 октября на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Октаем Асадовым, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства заметил, что на своем опыте хорошо знает, что такое «депутатский хлеб».

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«И я знаю возможности парламентов. Да, многие скажут, что в Азербайджане и в Беларуси парламенты не играют такую роль, как где-то на Западе. Упаси господь. У парламента — законодательной ветви власти — есть свои функции и обязательства. Это высший законотворческий орган. Они должны писать и, по-народному говоря, создавать законы, по которым живет общество. И решать другие проблемы согласно Конституции», — подчеркнул Президент.

«Думаю, что парламенты могут в наши отношения привнести значительный вклад. Я, например, очень прислушиваюсь к тому, что говорят руководители парламента, парламентарии. Знаю, Ильхам (Президент Азербайджана Ильхам Алиев. — Прим. БЕЛТА) вообще в этом плане абсолютно демократичный человек. Если что-то полезное (он образованный человек, интеллигентный), он всегда прислушивается к этому, — отметил Александр Лукашенко. — Просто надо это делать спокойно (заниматься парламентской деятельностью. — Прим. БЕЛТА). Без драк, без потасовок в парламенте, без всяких демонстраций, которые отвергают люди и у нас, и у вас. Мы то точно. Я помню и забастовки были в парламенте, и еще что-то. Но парламент не для этого».

«У нас свой путь, и наши цели определены, и роли ветвей власти также определены — и судебной, и законодательной, и исполнительной. И у вас, и у нас президенты являются координаторами действий этих ветвей власти», — сказал белорусский лидер.

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