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12:01 (мск), источник: НТА-Приволжье

Глеб Никитин поздравил сотрудников и студентов НГТУ имени Р. Е. Алексеева со 100-летием вуза

Как сообщает пресс-служба главы региона, в Нижнем Новгороде состоялось торжественное собрание, посвященном 100-летию Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева.

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, принимавший участие в мероприятии, отметил большие заслуги вуза по развитию научно-промышленного потенциала региона. Он отметил, что свыше 80% руководителей промышленных предприятий области имеют диплом НГТУ.

По его словам, в последние годы техническое образование пользуется популярностью.

«Возможно, мои дети будут учиться в НГТУ», — заявил Глеб Никитин.

Глава региона пожелал коллективу и студентам НГТУ имени Р. Е. Алексеева профессиональных успехов и новых достижений и вручил лучшим сотрудникам НГТУ почетные грамоты правительства Нижегородской области.

О перспективах вуза рассказал ректор НГТУ Сергей Дмитриев. В частности, он сообщил, что НГТУ планирует стать университетским центром инноваций.

«Это будет центр, который не только готовит кадры, но и занимается наукой, определяя промышленную политику региона», — заявил Сергей Дмитриев.

СПРАВКА

За столетнюю историю НГТУ имени Р. Е. Алексеева выпустил более 270 тыс. инженеров, научно-технических работников, преподавателей. Более 80% руководителей промышленных предприятий Нижегородской области являются выпускниками НГТУ. В техническом университете работают свыше 1,3 тыс. преподавателей, 3,5 тыс. сотрудников. Среди них — 2 академика РАН РФ, 2 члена — корреспондента РАН РФ, более 200 докторов наук и профессоров, 550 доцентов и кандидатов наук. В вузе обучаются свыше 20 тыс. студентов и слушателей всех форм обучения.

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