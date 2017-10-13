Глеб Никитин поздравил сотрудников и студентов НГТУ имени Р. Е. Алексеева со 100-летием вуза

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, принимавший участие в мероприятии, отметил большие заслуги вуза по развитию научно-промышленного потенциала региона. Он отметил, что свыше 80% руководителей промышленных предприятий области имеют диплом НГТУ.

По его словам, в последние годы техническое образование пользуется популярностью.

«Возможно, мои дети будут учиться в НГТУ», — заявил Глеб Никитин.

Глава региона пожелал коллективу и студентам НГТУ имени Р. Е. Алексеева профессиональных успехов и новых достижений и вручил лучшим сотрудникам НГТУ почетные грамоты правительства Нижегородской области.

О перспективах вуза рассказал ректор НГТУ Сергей Дмитриев. В частности, он сообщил, что НГТУ планирует стать университетским центром инноваций.

«Это будет центр, который не только готовит кадры, но и занимается наукой, определяя промышленную политику региона», — заявил Сергей Дмитриев.

СПРАВКА