Глеб Никитин поздравил сотрудников и студентов НГТУ имени Р. Е. Алексеева со 100-летием вуза
Как сообщает
Как сообщает
Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, принимавший участие в мероприятии, отметил большие заслуги вуза по развитию
По его словам, в последние годы техническое образование пользуется популярностью.
«Возможно, мои дети будут учиться в НГТУ», — заявил Глеб Никитин.
О перспективах вуза рассказал ректор НГТУ Сергей Дмитриев. В частности, он сообщил, что НГТУ планирует стать университетским центром инноваций.
«Это будет центр, который не только готовит кадры, но и занимается наукой, определяя промышленную политику региона», — заявил Сергей Дмитриев.
СПРАВКА
За столетнюю историю НГТУ имени Р. Е. Алексеева выпустил более 270 тыс. инженеров,