Мэрия Омска призналась, сколько потратит на КТОСы и СМИ

В бюджете Омска на 2018 год финансирование СМИ останется на уровне этого года. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщила директор департамента финансов и контроля Инна Парыгина.

«По расходам на СМИ мы сохранили уровень расходов этого года. То есть урезанный по сравнению с предыдущим годом», — сказала Парыгина.

На освещение деятельности администрации города будет выделено в 2018 году 45 млн рублей. По информации «СуперОмска», из этой суммы лишь 10 млн рублей пойдет на контракты с конкретными изданиями. Комитеты территориального общественного самоуправления получат 70 млн рублей.