Мэрия Омска призналась, сколько потратит на КТОСы и СМИ
Названы суммы, которые будут выделены на содержание КТОСов и городских СМИ.
Названы суммы, которые будут выделены на содержание КТОСов и городских СМИ.
В бюджете Омска на 2018 год финансирование СМИ останется на уровне этого года. Об этом на сегодняшней
«По расходам на СМИ мы сохранили уровень расходов этого года. То есть урезанный по сравнению с предыдущим годом», — сказала Парыгина.
На освещение деятельности администрации города будет выделено в 2018 году 45 млн рублей. По информации «СуперОмска», из этой суммы лишь 10 млн рублей пойдет на контракты с конкретными изданиями. Комитеты территориального общественного самоуправления получат 70 млн рублей.
На прежнем уровне остается и финансирование муниципальных бань — 10 млн рублей.