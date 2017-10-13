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12:25 (мск), источник: СуперОмск

Мэрия Омска призналась, сколько потратит на КТОСы и СМИ

Названы суммы, которые будут выделены на содержание КТОСов и городских СМИ.

В бюджете Омска на 2018 год финансирование СМИ останется на уровне этого года. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщила директор департамента финансов и контроля Инна Парыгина.

«По расходам на СМИ мы сохранили уровень расходов этого года. То есть урезанный по сравнению с предыдущим годом», — сказала Парыгина.

На освещение деятельности администрации города будет выделено в 2018 году 45 млн рублей. По информации «СуперОмска», из этой суммы лишь 10 млн рублей пойдет на контракты с конкретными изданиями. Комитеты территориального общественного самоуправления получат 70 млн рублей.

На прежнем уровне остается и финансирование муниципальных бань — 10 млн рублей.

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