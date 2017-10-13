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12:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Семилуках лишили мандатов 2 депутатов райсовета

На 34 сессии Совета народных депутатов Семилукского района приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутатов Евгения Сынгаевского и Алексея Токарева. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил председатель райсовета Николай Чернышов в четверг, 12 октября.

Источник: Reuters

За лишение их мандатов единогласно проголосовали 18 присутствовавших на заседании сессии депутатов. Экс-депутаты нарушили закон «О противодействии коррупции», не отчитавшись об имуществе и доходах. Евгений Сынгаевский, прошедший в райсовет по партийным спискам реготделения Справедливой России, не подал декларацию за 2015 и 2016 годы, Алексей Токарев, выдвинутый реготделением ЛДПР — за 2016 год.

— Закон «О противодействии коррупции» обязывает муниципальных депутатов ежегодно предоставлять сведения о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера — своих, супругов и детей. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусматривает, что не предоставление депутатом сведений о доходах и имуществе является достаточным основанием для досрочного прекращения полномочий в связи с утратой доверия, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» помощник председателя районного Совета Елена Фомина.

Экс-депутаты не являлись на сессии и заседания комиссий райсовета.

— Евгений Сынгаевский был на двух сессиях. Алексея Фомина мы не видели с января 2017 года. Аппарат Совета не единожды уточнял причины отсутствия и несвоевременной подачи деклараций. Однако вразумительных объяснений так и не получили. Сынгаевский и Токарев ссылались на занятость на работе и семейные проблемы, — пояснила Елена Фомина.

Справка РИА «Воронеж»

Экс-депутаты прошли в районный Совет пятого созыва по партийным спискам в сентябре 2013 года.

Евгений Сынгаевский был выдвинут реготделением партии «Справедливая Россия». Родился в апреле 1975 года. Имеет два высших инженерных образования. По данным райсовета, работает генеральным директором ООО «БРОД ХАН».

Алексей Токарев был выдвинут реготделением «ЛДПР». Родился в июне 1992 года. Имеет высшее экономическое образование. По данным райсовета, работает ведущим специалистом ОКУ «Агентство по инновациям и развитию».

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