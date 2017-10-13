Власти Москвы опровергли сообщения о загрязнении воздуха в детских садах

«Детские сады, о которых пишет “Гринпис России”, судя по адресам, находятся за первой линией застройки, в непосредственной близости от автотрасс», — рассказал представитель пресс-службы.

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На жилых и дворовых территориях, защищенных от автотрасс первой линией застройки, по данным «Мосэкомониторинга», концентрация загрязняющих веществ, обусловленных выбросами автотранспорта, не превышает нормативов. Пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

В департаменте напомнили, что в российском законодательстве есть требование по обеспечению достоверной экологической информации, а за его нарушение предусмотрено административное наказание.

«Правда, к сожалению, эта ответственность только для тех, кто по закону обязан представлять экологическую информацию — ответственных специализированных организаций. А “Гринпис России” — не обязан, поэтому может себе позволить безнаказанно вбрасывать в информационное пространство фейковые новости, не обладая при этом необходимой лицензией», — заявили в пресс-службе.

В мэрии напомнили, что Москва — лидер по реализации природоохранных мероприятий, направленных на улучшение качества атмосферного воздуха.

Там добавили, что властям удалось добиться снижения выбросов от автотранспорта с 1 млн тонн до 880 тыс. тонн в год.

Кроме того, вблизи автотрасс за последние пять лет отмечено снижение оксида углерода на 58%, оксида азота — на 59%.