Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Глобальный удар: новое оружие США уничтожит РФ за 60 минут - СМИ
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Путин объяснил немецким бизнесменам приход Назарбаева на встречу
Песков ответил на идею заплатить Украине за Крым
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
“Крым российский”: британцы восторгаются Керченским мостом
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Судмедэксперт Москвы уволен после обысков в моргах
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
16:00 (мск), источник: Интерфакс

Власти Москвы опровергли сообщения о загрязнении воздуха в детских садах

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU — Информация экологов из «Гринпис России» о загрязнении воздуха на территории детских садов в Москве не соответствует действительности, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы в пятницу.

«Детские сады, о которых пишет “Гринпис России”, судя по адресам, находятся за первой линией застройки, в непосредственной близости от автотрасс», — рассказал представитель пресс-службы.

Читайте также
Экологи заявили о загрязнении воздуха выше нормы у детских садов в Москве
На жилых и дворовых территориях, защищенных от автотрасс первой линией застройки, по данным «Мосэкомониторинга», концентрация загрязняющих веществ, обусловленных выбросами автотранспорта, не превышает нормативов.
Пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

В департаменте напомнили, что в российском законодательстве есть требование по обеспечению достоверной экологической информации, а за его нарушение предусмотрено административное наказание.

«Правда, к сожалению, эта ответственность только для тех, кто по закону обязан представлять экологическую информацию — ответственных специализированных организаций. А “Гринпис России” — не обязан, поэтому может себе позволить безнаказанно вбрасывать в информационное пространство фейковые новости, не обладая при этом необходимой лицензией», — заявили в пресс-службе.

Читайте также
«Гринпис» сделал удобную карту загрязнения воздуха в Москве. Проверьте свой район!
В мэрии напомнили, что Москва — лидер по реализации природоохранных мероприятий, направленных на улучшение качества атмосферного воздуха.

Там добавили, что властям удалось добиться снижения выбросов от автотранспорта с 1 млн тонн до 880 тыс. тонн в год.

Кроме того, вблизи автотрасс за последние пять лет отмечено снижение оксида углерода на 58%, оксида азота — на 59%.

Ранее «Гринпис России» опубликовал информацию о том, что на территории четырех детских садов в Москве были отобраны пробы атмосферного воздуха и по результатам лабораторного анализа выявлены превышения допустимых среднесуточных нормативов содержания вредных веществ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Опрос показал, сколько денег нужно россиянам для счастья
Белый дом раскрыл подробности новой стратегии Трампа по Ирану
Украину и США пригласили на ЧМ в Россию в качестве болельщиков
В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
Райффайзенбанк закрыл все отделения в РФ из-за сигнала о бомбе
Исполком ФИДЕ проголосовал против выдвижения Илюмжинова
Спорт
Месси рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити» летом Нападающий "Барселоны" может покинуть каталонский клуб по окончании сезона
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
Кредиты на деревянные дома станут гораздо дешевле
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Одна из самых популярных игрушек 90-х вновь поступит в продажу Японская компания Bandai объявила о перезапуске тамагочи в Европе и США.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь