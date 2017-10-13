Омских чиновников могут пересадить со служебных автомобилей на такси

Сегодня, 13 октября, вице-мэр и директор департамента финансов и контроля Инна Парыгина, сообщила, что будет рассмотрен вопрос о том, чтобы как можно реже пользоваться служебными автомобилями и пользоваться услугами такси. Такое решение для оптимизации бюджета принял мэр города Сургут.

Местная администрация распродает свой автопарк и устраивает конкурс на оказание услуг извоза таксомоторных компаний. При этом автомобили оставили для руководящего состава. Парыгина заявила, что, прежде чем внедрять такую же практику в Омске, нужно рассматривать все обстоятельства.

Инна Парыгина, директор департамента финансов и контроля:

— Я хочу сказать, что Сургут по протяженности куда меньше, чем Омск. Сколько там дорог? И бюджет Сургута совсем другой. Я сейчас не совсем готова комментировать, поскольку все надо сравнивать относительно каких-то сопоставимых параметров. Например, в расчете на один километр пробега или провоза одного чиновника.

Однако Парыгина назвала это предложение интересным. Омские финансисты запросили в администрации Сургута информацию, чтобы изучить экономические расчеты. Как выяснилось, подобная система в мэрии Омска уже работает.

Инна Парыгина:

— Я хочу сказать, что мы еще в 2012 году оптимизировали эту деятельность вместе с управлением делами. Мы из округов, из департаментов сразу централизовали функцию, связанную с обеспечением выездов наших сотрудников. Вот я для своих сотрудников заказываю, например, для проверки объекта машину в «Автохозяйстве» в определенное время, в определенный день. Мы пользуемся этим уже давно, я считаю, это смогло уменьшить расходы и оптимизировать издержки, тогда мы просчитывали эффект, было около 10 миллионов рублей, но сейчас нужно заново считать.