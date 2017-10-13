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16:43 (мск), источник: Вести - Калининград

В Польше ответили на просьбу крестьянской партии возобновить МПП с Россией

Правительство Польши пока не намерено возобновлять упрощенный режим пересечения польско-российской границы жителями приграничных регионов.

Приостановка малого приграничного передвижения между Россией и Польшей в июле 2016 года не сократила турпоток и не снизила объем торгового оборота между регионами. В то же время сократились случаи контрабанды сигарет и бензина. В связи с этим правительство Польши пока не рассматривает вариант возобновления МПП с Калининградской областью.

Эта информация появилась в ответ на просьбу депутата Польской крестьянской партии Уршули Паславской, высказанную от имени жителей Варминьско-Мазурского воеводства Польши, о возобновлении МПП.

По словам депутата, предстоящий чемпионат мира по футболу является хорошим моментом для восстановления цивилизованных торговых отношений с Россией, сообщает радио Польша.

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