В Польше ответили на просьбу крестьянской партии возобновить МПП с Россией

Приостановка малого приграничного передвижения между Россией и Польшей в июле 2016 года не сократила турпоток и не снизила объем торгового оборота между регионами. В то же время сократились случаи контрабанды сигарет и бензина. В связи с этим правительство Польши пока не рассматривает вариант возобновления МПП с Калининградской областью.