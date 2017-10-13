В Польше ответили на просьбу крестьянской партии возобновить МПП с Россией
Правительство Польши пока не намерено возобновлять упрощенный режим пересечения
Правительство Польши пока не намерено возобновлять упрощенный режим пересечения
Приостановка малого приграничного передвижения между Россией и Польшей в июле 2016 года не сократила турпоток и не снизила объем торгового оборота между регионами. В то же время сократились случаи контрабанды сигарет и бензина. В связи с этим правительство Польши пока не рассматривает вариант возобновления МПП с Калининградской областью.
Эта информация появилась в ответ на просьбу депутата Польской крестьянской партии Уршули Паславской, высказанную от имени жителей
По словам депутата, предстоящий чемпионат мира по футболу является хорошим моментом для восстановления цивилизованных торговых отношений с Россией, сообщает радио Польша.