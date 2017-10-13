Григорий Марченко на конкретных примерах рассказал, почему Кыргызстан беднее Казахстана
Разница в доходах казахстанцев и кыргызстанцев объясняется не природным богатством РК, а разницей в экономической политике, считает
Разница в доходах казахстанцев и кыргызстанцев объясняется не природным богатством РК, а разницей в экономической политике, считает
Он отметил, что имеет хорошие отношения с Алмазбеком Атамбаевым, не раз встречался с ним и делился опытом финансовых и пенсионной реформ. При этом, по мнению Марченко, в речи главы Кыргызстана «прозвучали некоторые вещи, которые не соответствуют действительности».
«Первое, что не соответствует действительности, это то, что в Казахстане уровень доходов выше
В результате инвесторы вложили большие деньги, построили необходимую инфраструктуру. Производство нефти и газа в Казахстане выросло в несколько раз. Американцы, а потом и китайцы построили экспортные нефтепроводы. И в результате Казахстан повысил уровень доходов в бюджет и налоговых поступлений от нефтегазового сектора, сказал Марченко.
«Если бы в Кыргызстане в 1993 году по такой же схеме приватизировали ваш гидроэлектроэнергетический потенциал, достроили каскады ГЭС, о которых мы слышим 26 лет, построили бы экспортную линию электропередачи в Китай, Индию и Пакистан, то сейчас всё было бы
Второй причиной разницы уровня доходов Марченко назвал отставание Кыргызстана в проведении реформ, в частности, пенсионной.
«Миссия Всемирного банка, который этим занимался, одновременно проводилась в России, Украине, Казахстане и Кыргызстане. USAID одновременно поддерживал проведение пенсионной реформы. В Украине и Кыргызстане не было сделано ничего. В России была сделана полуреформа, мы видим, к каким результатам она привела. Полноценная пенсионная реформа была сделана только в Казахстане», — заметил Григорий Марченко.
Третья причина, по мнению
«У нас есть советский газопровод Бухара — Алматы, который шёл через Бишкек, было много проблем с кыргызстанским участком. Потому что его не ремонтировали
По мнению Марченко, нужно бороться с проблемами своей страны, с некомпетентностью, коррупцией, бюрократией, жадностью, феодальными пережитками, а не оправдывать себя тем, что у
Также
«Дело только в том, что страной должны руководить люди, которые не относятся к стране и к своей власти как к
Алмазбек Атамбаев 7 октября заявил, что в Казахстане ВВП больше, чем в Кыргызстане, в 20 раз, но при этом пенсии выше всего в 1,5 раза, а тарифы выше в пять раз.
Президент Кыргызстана также высказался о том, что казахстанские власти якобы навязывают им руководителя.
В Кыргызстане выборы состоятся в это воскресенье, 15 октября. В гонке официально принимает участие 11 кандидатов.