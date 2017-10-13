Григорий Марченко на конкретных примерах рассказал, почему Кыргызстан беднее Казахстана

Источник: Informburo.kz

Экс-глава Нацбанка РК Григорий Марченко поделился своим мнением по теме, касающейся охлаждения отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, передаёт Kaktus.

Он отметил, что имеет хорошие отношения с Алмазбеком Атамбаевым, не раз встречался с ним и делился опытом финансовых и пенсионной реформ. При этом, по мнению Марченко, в речи главы Кыргызстана «прозвучали некоторые вещи, которые не соответствуют действительности».

«Первое, что не соответствует действительности, это то, что в Казахстане уровень доходов выше из-за того, что у нас есть нефть, а в Кыргызстане её нет. Вот это глубокое заблуждение, которое сознательно проталкивается кыргызстанскими руководителями уже очень много лет. А я на это всегда рассказываю, что мы в 1993 году, причем я к этой сделке не имел никакого отношения, приняли тяжёлое решение — приватизировать наши самые большие месторождения нефти Тенгиз и Королёвское. Это было совместным предприятием с участием американцев. Ещё через несколько лет приватизировали другое крупнейшее месторождение — Карачаганак», — отметил экс-глава Нацбанка РК.

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В результате инвесторы вложили большие деньги, построили необходимую инфраструктуру. Производство нефти и газа в Казахстане выросло в несколько раз. Американцы, а потом и китайцы построили экспортные нефтепроводы. И в результате Казахстан повысил уровень доходов в бюджет и налоговых поступлений от нефтегазового сектора, сказал Марченко.

«Если бы в Кыргызстане в 1993 году по такой же схеме приватизировали ваш гидроэлектроэнергетический потенциал, достроили каскады ГЭС, о которых мы слышим 26 лет, построили бы экспортную линию электропередачи в Китай, Индию и Пакистан, то сейчас всё было бы по-другому. Был такой президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон, который этим активно занимался и вёл переговоры с вашим руководством (обращается к журналисту из кыргызского издания. — Ред.), проработал этот вопрос с китайской стороной. И до сих пор ничего. Если бы вы продали гидропотенциал, как мы нефтегазовую отрасль в 1993 году, то легко посчитать, что сейчас поступления в бюджет Кыргызстана с учётом разницы в размерах населения были бы приблизительно такие же, как и в Казахстане от нефтегазового сектора», — констатировал он.

Второй причиной разницы уровня доходов Марченко назвал отставание Кыргызстана в проведении реформ, в частности, пенсионной.

«Миссия Всемирного банка, который этим занимался, одновременно проводилась в России, Украине, Казахстане и Кыргызстане. USAID одновременно поддерживал проведение пенсионной реформы. В Украине и Кыргызстане не было сделано ничего. В России была сделана полуреформа, мы видим, к каким результатам она привела. Полноценная пенсионная реформа была сделана только в Казахстане», — заметил Григорий Марченко.

Третья причина, по мнению экс-главы Нацбанка РК, связана с региональным развитием и транзитным потенциалом, который есть у Казахстана, у Кыргызстана.

«У нас есть советский газопровод Бухара — Алматы, который шёл через Бишкек, было много проблем с кыргызстанским участком. Потому что его не ремонтировали из-за отсутствия средств. Периодически случалась остановка газа в Узбекистане, как правило, это происходило зимой. У нас в Алматы были с этим проблемы, потому что Кыргызстан или не платил, или были другие проблемы. И наша сторона предложила за свой счёт отремонтировать кыргызский участок газопровода. Премьер-министром на тот момент был господин Бакиев. Нашим специалистам предложили внести определённую сумму помощнику Бакиева, чтобы мы получили право за свои деньги отремонтировать кыргызстанский участок газопровода. Естественно, мы от этого отказались. Ремонт не провели, а потом большой экспортный газопровод, который строили в Китае, прошёл мимо Кыргызстана. И вот кто в этом виноват? Точно ни казахские олигархи, ни румынские хакеры, ни козни американских спецслужб, ни рука Москвы», — отметил Марченко.

По мнению Марченко, нужно бороться с проблемами своей страны, с некомпетентностью, коррупцией, бюрократией, жадностью, феодальными пережитками, а не оправдывать себя тем, что у кого-то чего-то больше.

Также экс-председатель Нацбанка РК рассказал о своём представлении руководителя государства.

«Дело только в том, что страной должны руководить люди, которые не относятся к стране и к своей власти как к бизнес-проекту, а такие люди, которые бы хотели эту страну изменить к лучшему и проводили бы реформы в интересах всего народа, а не только в интересах бизнес-групп… Главное — это политическая воля, желание сделать что-то хорошее для страны, а не только для своей бизнес-группы, понимание того, что Кыргызстан не может сам по себе развиваться», — отметил он.

Алмазбек Атамбаев 7 октября заявил, что в Казахстане ВВП больше, чем в Кыргызстане, в 20 раз, но при этом пенсии выше всего в 1,5 раза, а тарифы выше в пять раз.

Президент Кыргызстана также высказался о том, что казахстанские власти якобы навязывают им руководителя.